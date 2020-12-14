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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11757117581175911760>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:39

Феодал
По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:48

  Олежан написав:
  Бетон написав:если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.

купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах

Я не шарю.
Буду лезть не в свой сферу, будет как с тем ведущим, у которого в яму оползень дом тянет
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:48

  Hotab написав:Феодал
По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.

Якраз поруч буде військове кладовище - може тому?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:52

  Бетон написав:нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру


Лень снимать человеку деньги.
Грит, ой такой геморрой.
На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.
Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы

Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:54

  Hotab написав:Феодал
По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.

думаю, отрицательный дорожай будет еще больше...
напродавались продаваны
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 11:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Саме з цієї причини Зе вимушений буде погордится на капітуляцію за турецьким або китайским планом.

ніть!
поки план - до останнього українця!
з лопатами!
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:11

  Олежан написав:
  UA написав:Саме з цієї причини Зе вимушений буде погордится на капітуляцію за турецьким або китайским планом.

ніть!
поки план - до останнього українця!
з лопатами!

В тебе інший план? Хочеш в армію лднр? Що пропонуєш кацапам віддати? Запоріжжя? Харків?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:14

  cherchiltank написав:
  Hotab написав:Феодал
По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.

Якраз поруч буде військове кладовище - може тому?

Може.
Але я не бачу де тут розмістити «поруч» кладовище

https://maps.app.goo.gl/ikVnjdCEwLkBPKLn6
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:16

  Олежан написав:
  Бетон написав:если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.

купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах

по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0

в варшаве будет +30 куе за 3 месяца, а может и 50. посмотрим
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 17 кві, 2024 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:16

  cherchiltank написав:
  Олежан написав:
  UA написав:Саме з цієї причини Зе вимушений буде погордится на капітуляцію за турецьким або китайским планом.

ніть!
поки план - до останнього українця!
з лопатами!

В тебе інший план? Хочеш в армію лднр? Що пропонуєш кацапам віддати? Запоріжжя? Харків?

я хочу щоб мої права не обмежували бо зараз це північна корея
доля країни в руках батальона монако
Востаннє редагувалось Олежан в Сер 17 кві, 2024 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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