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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 кві, 2024 12:17
Бетон написав: Олежан написав: Бетон написав:
если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.
купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0
ты идею не понял.
купил бы самые короткие ОВГЗ и получил бы погашение в валюте. не брал бы на себя курсовых рисков
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Олежан
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:04
Олежан написав: Бетон написав: Олежан написав:
купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0
ты идею не понял.
купил бы самые короткие ОВГЗ и получил бы погашение в валюте. не брал бы на себя курсовых рисков
Він тупий.
Тому немає сенсу щось пояснювати
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Frant
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:07
Українська бидло-їліта приймає правильні рішення з запізненням на 10 років.
Зараз треба думати,як заманити мігрантів і українізувати їх.
Проте ніхто з чиновників навіть не брякнув про це.
Просто придурки-дерибанщики!
Завалять все, що є.
Створити щось нове - бувші трієшники апріорі не можуть. Парад сірості на всіх ланках державної бюрократичної машини.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 17 кві, 2024 13:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:08
Олежан написав: Олежан написав: Бетон написав:
если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.
купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0
ты идею не понял.
купил бы самые короткие ОВГЗ и получил бы погашение в валюте. не брал бы на себя курсовых рисков
ааа.
идея хорошая, спасибо.
UPD
спросил у начальника отделения сенс, говорит так нельзя
Востаннє редагувалось Бетон
в Сер 17 кві, 2024 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:11
Бетон написав: Олежан написав: Олежан написав:
купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0
ты идею не понял.
купил бы самые короткие ОВГЗ и получил бы погашение в валюте. не брал бы на себя курсовых рисков
ааа.
идея хорошая, спасибо
Ти реально тупий, чоловіче.
Яка у тебе освіта?
8 класів?
В міністри чи в президенти, не плануєш балотуватись?
Там вимоги мінімальні, досить вміти ломати шапку перед начальством
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:18
Frant написав: Бетон написав: Олежан написав:
купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0
ты идею не понял.
купил бы самые короткие ОВГЗ и получил бы погашение в валюте. не брал бы на себя курсовых рисков
ааа.
идея хорошая, спасибо
Ти реально тупий, чоловіче.
Яка у тебе освіта?
8 класів?
В міністри чи в президенти, не плануєш балотуватись?
а ну давай имбецил херов, напиши порядок действий.
блесни интеллектом
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