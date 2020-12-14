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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11757117581175911760
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:17

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.

купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах

по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0


ты идею не понял.
купил бы самые короткие ОВГЗ и получил бы погашение в валюте. не брал бы на себя курсовых рисков
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:04

  Олежан написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах

по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0


ты идею не понял.
купил бы самые короткие ОВГЗ и получил бы погашение в валюте. не брал бы на себя курсовых рисков

Він тупий.
Тому немає сенсу щось пояснювати
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:07

Українська бидло-їліта приймає правильні рішення з запізненням на 10 років.
Зараз треба думати,як заманити мігрантів і українізувати їх.
Проте ніхто з чиновників навіть не брякнув про це.
Просто придурки-дерибанщики!
Завалять все, що є.
Створити щось нове - бувші трієшники апріорі не можуть. Парад сірості на всіх ланках державної бюрократичної машини.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 17 кві, 2024 13:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:08

  Олежан написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.

купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0


ты идею не понял.
купил бы самые короткие ОВГЗ и получил бы погашение в валюте. не брал бы на себя курсовых рисков

ааа.
идея хорошая, спасибо.

UPD
спросил у начальника отделения сенс, говорит так нельзя
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 17 кві, 2024 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:11

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  Олежан написав:купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0

ты идею не понял.
купил бы самые короткие ОВГЗ и получил бы погашение в валюте. не брал бы на себя курсовых рисков

ааа.
идея хорошая, спасибо

Ти реально тупий, чоловіче.
Яка у тебе освіта?
8 класів?

В міністри чи в президенти, не плануєш балотуватись?
Там вимоги мінімальні, досить вміти ломати шапку перед начальством
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:18

  Frant написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0

ты идею не понял.
купил бы самые короткие ОВГЗ и получил бы погашение в валюте. не брал бы на себя курсовых рисков
ааа.
идея хорошая, спасибо

Ти реально тупий, чоловіче.
Яка у тебе освіта?
8 класів?

В міністри чи в президенти, не плануєш балотуватись?

а ну давай имбецил херов, напиши порядок действий.
блесни интеллектом
Бетон
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  #<1 ... 11757117581175911760
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