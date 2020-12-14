Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Феодал По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.
Якраз поруч буде військове кладовище - може тому?
Може. Але я не бачу де тут розмістити «поруч» кладовище
Мені цей форум продовжує сміхом життя. - я попав на кілька тисяч доларів на продажі через е-оселю на зростанні курсу - то він тупий
🤣🤣🤣🤣 По сабжу: хомячим гроші, спостерігаємо, вивчаємо ринок. В опу не клює, оренда гроші не смокче. Ну і треба побачити, чи зможу заробляти так само, чи може вже чекає ЗСУ. Готовий до будь яких варіантів.
Hotab написав:Феодал По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.
в гатном ты жильё в аренду не сдашь, арендаторам инфраструктура нужна. Садики, школы, супермаркеты, парки, пицерии, кофейни, рестики, салоны красоты, банк, новая почта. И не в Киеве, а прямо под домом ну или в 300-500 метрах (500 уже далеко). Выбор правильный. Одобряю)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 14:31, всього редагувалось 3 разів.
Hotab написав:Мені цей форум продовжує сміхом життя. - я попав на кілька тисяч доларів на продажі через е-оселю на зростанні курсу - то він тупий
🤣🤣🤣🤣 По сабжу: хомячим гроші, спостерігаємо, вивчаємо ринок. В опу не клює, оренда гроші не смокче. Ну і треба побачити, чи зможу заробляти так само, чи може вже чекає ЗСУ. Готовий до будь яких варіантів.
Буду стараться подкидывать смешных историй. Из жизни
vitaliiangel Витос, ну тогда можно кампус сдавать. Кампус мега-ходовой. В домовом чате через день «никто не сдает»? На олх есть предложения сдачи, но они же и в продаже. Видимо не хотят такое арендовать. Кстати, с. Борщаговке у Лицея 1 куча такого жилья. Лицей и садик государственные и свежие. Это к твоему понимаемую, что не обязательно там дефицит этого 2 Бетон: спасибо, если не затруднит
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 кві, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.