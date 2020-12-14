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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11758117591176011761>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 12:17

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.

купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах

по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0


ты идею не понял.
купил бы самые короткие ОВГЗ и получил бы погашение в валюте. не брал бы на себя курсовых рисков
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:08

  Олежан написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.

купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах
по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0


ты идею не понял.
купил бы самые короткие ОВГЗ и получил бы погашение в валюте. не брал бы на себя курсовых рисков

ааа.
идея хорошая, спасибо.

UPD
спросил у начальника отделения сенс, говорит так нельзя
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 17 кві, 2024 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:45

  Hotab написав:
  cherchiltank написав:
  Hotab написав:Феодал
По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.

Якраз поруч буде військове кладовище - може тому?

Може.
Але я не бачу де тут розмістити «поруч» кладовище

https://maps.app.goo.gl/ikVnjdCEwLkBPKLn6

То він тупить, кладовище буде в Мархалівці, то далеко, за 12км. В Мархалівці київська блатота яка має там будинки вже акції протесту влаштовує з місцевим люмпеном, їм за ліс типу болить.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:UPD
спросил у начальника отделения сенс, говорит так нельзя

обращайся не в банк а к брокерам
все можно
все работает уже 2 года как часы
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  unicdima написав:Мархалівці

Це вже вирішене питання? Меморіал захисникам України хочуть зробити за 30 км від центру Києва на Південному кладовищі?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:16

  airmax78 написав:
  unicdima написав:Мархалівці

Це вже вирішене питання? Меморіал захисникам України хочуть зробити за 30 км від центру Києва на Південному кладовищі?

Є рішення Кабміну, затверджений проект.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мені цей форум продовжує сміхом життя.
- я попав на кілька тисяч доларів на продажі через е-оселю на зростанні курсу
- то він тупий

🤣🤣🤣🤣
По сабжу: хомячим гроші, спостерігаємо, вивчаємо ринок. В опу не клює, оренда гроші не смокче. Ну і треба побачити, чи зможу заробляти так само, чи може вже чекає ЗСУ. Готовий до будь яких варіантів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:27

  Hotab написав:Феодал
По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.

в гатном ты жильё в аренду не сдашь, арендаторам инфраструктура нужна. Садики, школы, супермаркеты, парки, пицерии, кофейни, рестики, салоны красоты, банк, новая почта. И не в Киеве, а прямо под домом ну или в 300-500 метрах (500 уже далеко). Выбор правильный. Одобряю)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 17 кві, 2024 14:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:27

  Hotab написав:Мені цей форум продовжує сміхом життя.
- я попав на кілька тисяч доларів на продажі через е-оселю на зростанні курсу
- то він тупий

🤣🤣🤣🤣
По сабжу: хомячим гроші, спостерігаємо, вивчаємо ринок. В опу не клює, оренда гроші не смокче. Ну і треба побачити, чи зможу заробляти так само, чи може вже чекає ЗСУ. Готовий до будь яких варіантів.

Буду стараться подкидывать смешных историй.
Из жизни
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:30

vitaliiangel
Витос, ну тогда можно кампус сдавать. Кампус мега-ходовой. В домовом чате через день «никто не сдает»? На олх есть предложения сдачи, но они же и в продаже. Видимо не хотят такое арендовать.
Кстати, с. Борщаговке у Лицея 1 куча такого жилья. Лицей и садик государственные и свежие.
Это к твоему понимаемую, что не обязательно там дефицит этого
2 Бетон: спасибо, если не затруднит
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 кві, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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