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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11758117591176011761
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:34

  Hotab написав:vitaliiangel
Витос, ну тогда можно кампус сдавать. Кампус мега-ходовой. В домовом чате через день «никто не сдает»? На олх есть предложения сдачи, но они же и в продаже. Видимо не хотят такое арендовать.

жизнь может повернуться так, что придётся сдавать и то и другое. Для этой цели подумай над помещением для своих вещей.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:36

vitaliiangel
Увы может
Но тогда рынок аренды будет лежать . Как сейчас в Херсоне.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:38

  unicdima написав:
  airmax78 написав:
  unicdima написав:Мархалівці

Це вже вирішене питання? Меморіал захисникам України хочуть зробити за 30 км від центру Києва на Південному кладовищі?

Є рішення Кабміну, затверджений проект.

Ну це показово. Винести головний меморіал країни, де лежатимуть люди, які віддали цій країні все що в них було, хз куди. Блд. Не має слів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:41

  Hotab написав:vitaliiangel
Увы может
Но тогда рынок аренды будет лежать . Как сейчас в Херсоне.

таких ситуаций больше, чем одна. Может денег не будет хватать и дешевле окажется жить в селе, сдавая 2 квартиры, чем работать за 40 копеек в 50 лет. Или родителям понадобится твоя помощь в виде постоянного присутствия. Жильё должно быть ликвидным как продать так и сдать. По этой же причине не стоит делать навороченных ремонтов (если это не жк бизнес класса), арендатор может не заценить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://nmmc.mva.gov.ua/new32.html
До останнього сподівався що це неправда. Таки правда. Це пзда, комради. Це пзда. В мене все.
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  #<1 ... 11758117591176011761
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