жизнь может повернуться так, что придётся сдавать и то и другое. Для этой цели подумай над помещением для своих вещей.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 14:34
жизнь может повернуться так, что придётся сдавать и то и другое. Для этой цели подумай над помещением для своих вещей.
Додано: Сер 17 кві, 2024 14:36
vitaliiangel
Увы может
Но тогда рынок аренды будет лежать . Как сейчас в Херсоне.
Додано: Сер 17 кві, 2024 14:38
Ну це показово. Винести головний меморіал країни, де лежатимуть люди, які віддали цій країні все що в них було, хз куди. Блд. Не має слів.
Додано: Сер 17 кві, 2024 14:41
таких ситуаций больше, чем одна. Может денег не будет хватать и дешевле окажется жить в селе, сдавая 2 квартиры, чем работать за 40 копеек в 50 лет. Или родителям понадобится твоя помощь в виде постоянного присутствия. Жильё должно быть ликвидным как продать так и сдать. По этой же причине не стоит делать навороченных ремонтов (если это не жк бизнес класса), арендатор может не заценить.
Додано: Сер 17 кві, 2024 14:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
До останнього сподівався що це неправда. Таки правда. Це пзда, комради. Це пзда. В мене все.
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