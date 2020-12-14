Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:vitaliiangel Увы может Но тогда рынок аренды будет лежать . Как сейчас в Херсоне.
таких ситуаций больше, чем одна. Может денег не будет хватать и дешевле окажется жить в селе, сдавая 2 квартиры, чем работать за 40 копеек в 50 лет. Или родителям понадобится твоя помощь в виде постоянного присутствия. Жильё должно быть ликвидным как продать так и сдать. По этой же причине не стоит делать навороченных ремонтов (если это не жк бизнес класса), арендатор может не заценить.
airmax78 написав:https://nmmc.mva.gov.ua/new32.html До останнього сподівався що це неправда. Таки правда. Це пзда, комради. Це пзда. В мене все.
Макс, ви згущаєте. Таке кладовище має бути там, де разом може зібратись тисячі людей. І їх автомобілі. В ті ж самі поминальні дні. Десь як в Добропарк.
Ну хз. 120 гектар лише під могили, то це десь на 120 тисяч загиблих місця готують. Треба враховувати, що більшість буде захоронена не біля Київа, а у рідних селах/пгт/містах. Тож або розраховують на сумарну кількість загиблих мільйон(и), якщо лише на цьому кладовищі 120 тис місць, або не зрозуміло нашо ці гектари виділяти. Бо зезидент каже, що втрат значно менше
airmax78 написав:https://nmmc.mva.gov.ua/new32.html До останнього сподівався що це неправда. Таки правда. Це пзда, комради. Це пзда. В мене все.
Макс, ви згущаєте. Таке кладовище має бути там, де разом може зібратись тисячі людей. І їх автомобілі. В ті ж самі поминальні дні. Десь як в Добропарк.
Ну хз. 120 гектар лише під могили, то це десь на 120 тисяч загиблих місця готують. Треба враховувати, що більшість буде захоронена не біля Київа, а у рідних селах/пгт/містах. Тож або розраховують на сумарну кількість загиблих мільйон(и), якщо лише на цьому кладовищі 120 тис місць, або не зрозуміло нашо ці гектари виділяти. Бо зезидент каже, що втрат значно менше
Hotab написав:По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.