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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11759117601176111762>
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:41

  Hotab написав:vitaliiangel
Увы может
Но тогда рынок аренды будет лежать . Как сейчас в Херсоне.

таких ситуаций больше, чем одна. Может денег не будет хватать и дешевле окажется жить в селе, сдавая 2 квартиры, чем работать за 40 копеек в 50 лет. Или родителям понадобится твоя помощь в виде постоянного присутствия. Жильё должно быть ликвидным как продать так и сдать. По этой же причине не стоит делать навороченных ремонтов (если это не жк бизнес класса), арендатор может не заценить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://nmmc.mva.gov.ua/new32.html
До останнього сподівався що це неправда. Таки правда. Це пзда, комради. Це пзда. В мене все.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:25

  airmax78 написав:https://nmmc.mva.gov.ua/new32.html
До останнього сподівався що це неправда. Таки правда. Це пзда, комради. Це пзда. В мене все.

Макс, ви згущаєте. Таке кладовище має бути там, де разом може зібратись тисячі людей. І їх автомобілі. В ті ж самі поминальні дні. Десь як в Добропарк.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 15:49

  Hotab написав:
  airmax78 написав:https://nmmc.mva.gov.ua/new32.html
До останнього сподівався що це неправда. Таки правда. Це пзда, комради. Це пзда. В мене все.

Макс, ви згущаєте. Таке кладовище має бути там, де разом може зібратись тисячі людей. І їх автомобілі. В ті ж самі поминальні дні. Десь як в Добропарк.

Ну хз. 120 гектар лише під могили, то це десь на 120 тисяч загиблих місця готують. Треба враховувати, що більшість буде захоронена не біля Київа, а у рідних селах/пгт/містах.
Тож або розраховують на сумарну кількість загиблих мільйон(и), якщо лише на цьому кладовищі 120 тис місць, або не зрозуміло нашо ці гектари виділяти. Бо зезидент каже, що втрат значно менше
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:26

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:если у вас будет когданить е оселя - прибавляйте 2..3%. ещё бабки не снял, уже потерял на курсе тыщ 30.

купил бы $овзг за грн, еще б и заработал бы на курсе
и погашение пришло бы в долларах

по овгз доходность 3,25%. это 2300 долларов за год.
а я за 4 месяца 13 куе. риск = почти 0

в варшаве будет +30 куе за 3 месяца, а может и 50. посмотрим


"сматываешься по частям?" (из анекдота)
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:28

  Hotab написав:По дуплексу в Гатному (дивився там кілька варіантів) який вже фактично завершується будівництво. Власник прислав пропозицію «мінус 5..7 куїв». Там 6 (3*2) дуплексів, лише один в броні. Скоро фініш і мабуть треба гроші на введення, розраховуватись з будівельниками.

неликвид ИМХО
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:50

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Я реально не можу знайти нічого в бездоганній локації. Навіть ділянки дивлюсь вже.
Квартиру навіть в гарних ЖК якось вже не хочу..
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 кві, 2024 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:50

  airmax78 написав:Ну це показово. Винести головний меморіал країни, де лежатимуть люди, які віддали цій країні все що в них було, хз куди. Блд. Не має слів.

покажи в Києві таку вільну ділянку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:52

  Hotab написав:
  airmax78 написав:https://nmmc.mva.gov.ua/new32.html
До останнього сподівався що це неправда. Таки правда. Це пзда, комради. Це пзда. В мене все.

Макс, ви згущаєте. Таке кладовище має бути там, де разом може зібратись тисячі людей. І їх автомобілі. В ті ж самі поминальні дні. Десь як в Добропарк.

Це головні люди цієї країни. Приклад для майбутніх поколінь українців. Здебільшого ці полеглі та їх рідні не кияне. Тобто людям, щоб дістатися на туди потрібно приїхати в Київ, а потім з Києва їхати ще 30 км на кладовище, а потім 30 км в зворотній бік. По одній з найбільш завантажених трас. Метро туди дійде у 2135 році (оптимістичний сценарій). В Вашингтоні до Арлінгтонського кладовища від Білого дому можна дойти пішки за 45 хв. Мабуть в Вашингтоні земля набагато доступніша ніж в Києві. Блд.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:01

  airmax78 написав:
  Hotab написав:
  airmax78 написав:https://nmmc.mva.gov.ua/new32.html
До останнього сподівався що це неправда. Таки правда. Це пзда, комради. Це пзда. В мене все.

Макс, ви згущаєте. Таке кладовище має бути там, де разом може зібратись тисячі людей. І їх автомобілі. В ті ж самі поминальні дні. Десь як в Добропарк.

Це головні люди цієї країни. Приклад для майбутніх поколінь українців. Здебільшого ці полеглі та їх рідні не кияне. Тобто людям, щоб дістатися на туди потрібно приїхати в Київ, а потім з Києва їхати ще 30 км на кладовище, а потім 30 км в зворотній бік. По одній з найбільш завантажених трас. Метро туди дійде у 2135 році (оптимістичний сценарій). В Вашингтоні до Арлінгтонського кладовища від Білого дому можна дойти пішки за 45 хв. Мабуть в Вашингтоні земля набагато доступніша ніж в Києві. Блд.

Думаю в 1864, коли його відкрили, проблема з землею була простіша ніж зараз :D
І навіть тоді його відкрили не в Вашингтоні і зараз це не Вашингтон.
вчи матчастину
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