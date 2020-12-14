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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 кві, 2024 17:06
unicdima написав: airmax78 написав:
Ну це показово. Винести головний меморіал країни, де лежатимуть люди, які віддали цій країні все що в них було, хз куди. Блд. Не має слів.
покажи в Києві таку вільну ділянку.
Серьозно? В Києві немає землі? Якщо в Києві немає землі під меморіал для тих хто віддав життя за Україну, то думаю потрібно визнати, що українська державність немає сенсу. Бо виносити його хз куди - подалі від очей, там де в найближчі 100 років немає сенсу мутити її під забудову - це демонстрація відношення.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:09
airmax78
Американське кладовище 2.5 кв. км, тобто 250 гектар. Де в Києві є таке?
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:14
unicdima написав: airmax78 написав: Hotab написав:
Макс, ви згущаєте. Таке кладовище має бути там, де разом може зібратись тисячі людей. І їх автомобілі. В ті ж самі поминальні дні. Десь як в Добропарк.
Це головні люди цієї країни. Приклад для майбутніх поколінь українців. Здебільшого ці полеглі та їх рідні не кияне. Тобто людям, щоб дістатися на туди потрібно приїхати в Київ, а потім з Києва їхати ще 30 км на кладовище, а потім 30 км в зворотній бік. По одній з найбільш завантажених трас. Метро туди дійде у 2135 році (оптимістичний сценарій). В Вашингтоні до Арлінгтонського кладовища від Білого дому можна дойти пішки за 45 хв. Мабуть в Вашингтоні земля набагато доступніша ніж в Києві. Блд.
Думаю в 1864
, коли його відкрили, проблема з землею була простіша ніж зараз
І навіть тоді його відкрили не в Вашингтоні і зараз це не Вашингтон.
вчи матчастину
Та да. Недорозвинуті. Ніяк не можуть забудувати тисячі гектарів між Білим домом Капітолійським холмом та меморіалом Лінкольну. Що вже казати про лівий берег - той Арлінгтон, який почався з невеличкого поховання навколо садиби генерала Лі і за минулі 160 років збільшився разів у надцять взагалі нікому не потрібний. Немає в них ані Столиці, ані ДБК4, ані КБМ.
До речі, відношення до національних героїв (не на словах а на ділі) це одна з причин, чому Штати - велика країна, а Україна на межі зникнення.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:28
airmax78 написав: unicdima написав: airmax78 написав:
Ну це показово. Винести головний меморіал країни, де лежатимуть люди, які віддали цій країні все що в них було, хз куди. Блд. Не має слів.
покажи в Києві таку вільну ділянку.
Серьозно? В Києві немає землі? Якщо в Києві немає землі під меморіал для тих хто віддав життя за Україну, то думаю потрібно визнати, що українська державність немає сенсу. Бо виносити його хз куди - подалі від очей, там де в найближчі 100 років немає сенсу мутити її під забудову - це демонстрація відношення.
макс, когда вы уже вернетесь в украину и покажете свое видношення?
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:29
Hotab написав:airmax78
Американське кладовище 2.5 кв. км, тобто 250 гектар. Де в Києві є таке?
Потрібно знайти. Патріотика на озерах 170 га - можемо коли хочемо. А тут, вибачте, ну просто немає землі.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:35
Олежан написав: airmax78 написав: unicdima написав:
покажи в Києві таку вільну ділянку.
Серьозно? В Києві немає землі? Якщо в Києві немає землі під меморіал для тих хто віддав життя за Україну, то думаю потрібно визнати, що українська державність немає сенсу. Бо виносити його хз куди - подалі від очей, там де в найближчі 100 років немає сенсу мутити її під забудову - це демонстрація відношення.
макс, когда вы уже вернетесь в украину и покажете свое видношення?
Та скоро вже. Аби залишилось куди повертатись.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:42
airmax78 написав:
Та скоро вже. Аби залишилось куди повертатись.
ага. уже год слышим это. патриот
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Додано: Сер 17 кві, 2024 18:05
Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики
Поки єдиним що може врятувати ринок нерухомості є допомога від штатів, якої поки нема
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