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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11759117601176111762
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:06

  unicdima написав:
  airmax78 написав:Ну це показово. Винести головний меморіал країни, де лежатимуть люди, які віддали цій країні все що в них було, хз куди. Блд. Не має слів.

покажи в Києві таку вільну ділянку.

Серьозно? В Києві немає землі? Якщо в Києві немає землі під меморіал для тих хто віддав життя за Україну, то думаю потрібно визнати, що українська державність немає сенсу. Бо виносити його хз куди - подалі від очей, там де в найближчі 100 років немає сенсу мутити її під забудову - це демонстрація відношення.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:09

airmax78
Американське кладовище 2.5 кв. км, тобто 250 гектар. Де в Києві є таке?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:14

  unicdima написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:Макс, ви згущаєте. Таке кладовище має бути там, де разом може зібратись тисячі людей. І їх автомобілі. В ті ж самі поминальні дні. Десь як в Добропарк.

Це головні люди цієї країни. Приклад для майбутніх поколінь українців. Здебільшого ці полеглі та їх рідні не кияне. Тобто людям, щоб дістатися на туди потрібно приїхати в Київ, а потім з Києва їхати ще 30 км на кладовище, а потім 30 км в зворотній бік. По одній з найбільш завантажених трас. Метро туди дійде у 2135 році (оптимістичний сценарій). В Вашингтоні до Арлінгтонського кладовища від Білого дому можна дойти пішки за 45 хв. Мабуть в Вашингтоні земля набагато доступніша ніж в Києві. Блд.

Думаю в 1864, коли його відкрили, проблема з землею була простіша ніж зараз :D
І навіть тоді його відкрили не в Вашингтоні і зараз це не Вашингтон.
вчи матчастину

Та да. Недорозвинуті. Ніяк не можуть забудувати тисячі гектарів між Білим домом Капітолійським холмом та меморіалом Лінкольну. Що вже казати про лівий берег - той Арлінгтон, який почався з невеличкого поховання навколо садиби генерала Лі і за минулі 160 років збільшився разів у надцять взагалі нікому не потрібний. Немає в них ані Столиці, ані ДБК4, ані КБМ.
До речі, відношення до національних героїв (не на словах а на ділі) це одна з причин, чому Штати - велика країна, а Україна на межі зникнення.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:28

  airmax78 написав:
  unicdima написав:
  airmax78 написав:Ну це показово. Винести головний меморіал країни, де лежатимуть люди, які віддали цій країні все що в них було, хз куди. Блд. Не має слів.

покажи в Києві таку вільну ділянку.

Серьозно? В Києві немає землі? Якщо в Києві немає землі під меморіал для тих хто віддав життя за Україну, то думаю потрібно визнати, що українська державність немає сенсу. Бо виносити його хз куди - подалі від очей, там де в найближчі 100 років немає сенсу мутити її під забудову - це демонстрація відношення.


макс, когда вы уже вернетесь в украину и покажете свое видношення? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:29

  Hotab написав:airmax78
Американське кладовище 2.5 кв. км, тобто 250 гектар. Де в Києві є таке?

Потрібно знайти. Патріотика на озерах 170 га - можемо коли хочемо. А тут, вибачте, ну просто немає землі.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:35

  Олежан написав:
  airmax78 написав:
  unicdima написав:покажи в Києві таку вільну ділянку.

Серьозно? В Києві немає землі? Якщо в Києві немає землі під меморіал для тих хто віддав життя за Україну, то думаю потрібно визнати, що українська державність немає сенсу. Бо виносити його хз куди - подалі від очей, там де в найближчі 100 років немає сенсу мутити її під забудову - це демонстрація відношення.


макс, когда вы уже вернетесь в украину и покажете свое видношення? :mrgreen:

Та скоро вже. Аби залишилось куди повертатись.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Та скоро вже. Аби залишилось куди повертатись.

ага. уже год слышим это. патриот
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:05

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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:33

  unicdima написав:
  airmax78 написав:Ну це показово. Винести головний меморіал країни, де лежатимуть люди, які віддали цій країні все що в них було, хз куди. Блд. Не має слів.

покажи в Києві таку вільну ділянку.

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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:29

  UA написав:
  unicdima написав:
  airmax78 написав:Ну це показово. Винести головний меморіал країни, де лежатимуть люди, які віддали цій країні все що в них було, хз куди. Блд. Не має слів.

покажи в Києві таку вільну ділянку.

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:D
бугага
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unicdima
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