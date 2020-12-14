Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт. екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру
Лень снимать человеку деньги. Грит, ой такой геморрой. На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет. Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы
Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы
Кстати, да, интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом? Ну и через крипту.
Бетон написав:нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт. екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру
Лень снимать человеку деньги. Грит, ой такой геморрой. На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет. Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы
Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы
Кстати, да, интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом? Ну и через крипту.
Бетон написав: Лень снимать человеку деньги. Грит, ой такой геморрой. На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет. Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы
Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы
Кстати, да, интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом? Ну и через крипту.
Отправил-бы через такую контору 100К? Законный способ перевести, скажем в США, сумму от продажи квартиры? Причем вариант получить налом - не вариант. Перевод из Украины, который на вопрос IRS - What is it? Дать адекватный ответ, что это от продажи недвижимости, а не объяснять, что это через левую контору в интернете, которая как-то деньги вывела из Украины и кэшем ввезла в США. Для пояснения - незадекларированная сумма свыще 10 к в США ведет к проблемам с налоговой и перспективой турмы в случае неубедительного объяснения.
vitaliiangel написав:при мне какой-то малолетка назвал кассиру код и без каких либо доков получил перевод в евро.
Через Вестерн Юнион или Мани Грамм тоже назвав код можно получить/отправить деньги и получить, назвав код. Но там есть существенные ограничения по сумме. Не знаю как сейчас, когда-то было 1700 долларов.
Київ витратить 20 мільйонів на добудову моста, який Кличко обіцяв побудувати за кошти меценатів --------------------------------------------------------- яка несподіванка ) нікагда такого нє било і вот опять (с)