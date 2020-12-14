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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11760117611176211763
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:37

  Бетон написав:
  Бетон написав:нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру


Лень снимать человеку деньги.
Грит, ой такой геморрой.
На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.
Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы

Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы


Кстати, да, интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
Ну и через крипту.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:уже такой же ленивый и тупой, как европейцы


Прикинь, чего могут добиться не тупые и не ленивые в Европе,, если тупые и ленивые живут очень даже не кисло.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:41

  rjkz написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру


Лень снимать человеку деньги.
Грит, ой такой геморрой.
На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.
Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы

Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы


Кстати, да, интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
Ну и через крипту.

https://x-change-x.com/kyiv/money-transfers/
https://t.me/X_Change_Kiev/3134

и много аналогичных контор

при мне какой-то малолетка назвал кассиру код и без каких либо доков получил перевод в евро.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:50

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:
Лень снимать человеку деньги.
Грит, ой такой геморрой.
На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.
Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы

Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы


Кстати, да, интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
Ну и через крипту.

https://x-change-x.com/kyiv/money-transfers/
https://t.me/X_Change_Kiev/3134

и много аналогичных контор


Отправил-бы через такую контору 100К?
Законный способ перевести, скажем в США, сумму от продажи квартиры?
Причем вариант получить налом - не вариант. Перевод из Украины, который на вопрос IRS - What is it? Дать адекватный ответ, что это от продажи недвижимости, а не объяснять, что это через левую контору в интернете, которая как-то деньги вывела из Украины и кэшем ввезла в США.
Для пояснения - незадекларированная сумма свыще 10 к в США ведет к проблемам с налоговой и перспективой турмы в случае неубедительного объяснения.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliiangel написав:при мне какой-то малолетка назвал кассиру код и без каких либо доков получил перевод в евро.


Через Вестерн Юнион или Мани Грамм тоже назвав код можно получить/отправить деньги и получить, назвав код.
Но там есть существенные ограничения по сумме.
Не знаю как сейчас, когда-то было 1700 долларов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:00

я ответил вам на этот вопрос
  rjkz написав:интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
  rjkz написав:Отправил-бы через такую контору 100К?
100 раз по 1куе возможно и отправил бы. Если кинут то максимум на 1куе. А что есть лучше варианты?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Київ витратить 20 мільйонів на добудову моста, який Кличко обіцяв побудувати за кошти меценатів
---------------------------------------------------------
яка несподіванка )
нікагда такого нє било і вот опять (с)
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:08

  Hotab написав:Прохожий
Я реально не можу знайти нічого в бездоганній локації. Навіть ділянки дивлюсь вже.
Квартиру навіть в гарних ЖК якось вже не хочу..

https://www.facebook.com/share/p/Bh3eM9WygT8U38B1/
Пишуть Дніпро 250 метрів, будете літак з поплавками паркувати.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Есть вариант.
С валютной карты украинского банка на карту (системой виза, т.е.с испольванием 16 значного номера) можно слать доллар или евро. Я так последний платёж по квартире сделал. И оплачиваю каждый месяц комуналку. Ограничение не помню.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:51

  rjkz написав:
  Бетон написав:уже такой же ленивый и тупой, как европейцы


Прикинь, чего могут добиться не тупые и не ленивые в Европе,, если тупые и ленивые живут очень даже не кисло.

Единственное превосходно европейцев - это порядочность власти, которая является производной от послушания общества. Законопослушные кароч.

Лучше бы мы такими были
Бетон
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