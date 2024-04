Додано: Сер 17 кві, 2024 20:50

vitaliiangel написав: rjkz написав: Бетон написав:

Лень снимать человеку деньги.

Грит, ой такой геморрой.

На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.

Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы



Кстати, да, интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?

Ну и через крипту.

и много аналогичных контор

Отправил-бы через такую контору 100К?Законный способ перевести, скажем в США, сумму от продажи квартиры?Причем вариант получить налом - не вариант. Перевод из Украины, который на вопрос IRS - What is it? Дать адекватный ответ, что это от продажи недвижимости, а не объяснять, что это через левую контору в интернете, которая как-то деньги вывела из Украины и кэшем ввезла в США.Для пояснения - незадекларированная сумма свыще 10 к в США ведет к проблемам с налоговой и перспективой турмы в случае неубедительного объяснения.