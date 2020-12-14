vitaliiangel написав:
я ответил вам на этот вопрос
rjkz написав:
интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
rjkz написав:
Отправил-бы через такую контору 100К?
100 раз по 1куе возможно и отправил бы. Если кинут то максимум на 1куе. А что есть лучше варианты?
Это вызовет большой вопрос у IRS, и ответить будет не просто.
Они украинские проблемы не понимают.
У меня когда-то были проблемы с вопросом - нафига вы с собой таскаете столько нала? Объяснить, что это нормально для Украины - не получилось. Ну не понимают, почему деньги не в банке.