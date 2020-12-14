rjkz написав: vitaliiangel написав:
я ответил вам на этот вопрос
rjkz написав:
интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
rjkz написав:
Отправил-бы через такую контору 100К?
100 раз по 1куе возможно и отправил бы. Если кинут то максимум на 1куе. А что есть лучше варианты?
Это вызовет большой вопрос у IRS, и ответить будет не просто.
Они украинские проблемы не понимают.
У меня когда-то были проблемы с вопросом - нафига вы с собой таскаете столько нала? Объяснить, что это нормально для Украины - не получилось. Ну не понимают, почему деньги не в банке.
Эта украинская обменка работает с польскими. Ваши документы нигде не светятся . Никакой регулятор о переводах не знает. Вася попросил Марека выдать вам 100куе наликом. Всё. Как потом они между собой рассчитываются не наше дело. Возможно, деньги идут в обе стороны, и по итогу получается взаимозачёт.
Изначально речь шла про Польшу viewtopic.php?p=5713614#p5713614
поэтому мой кейс тоже про Польшу. Там на сайте светится с какими польскими сетевыми обменками они работают. Можно зайти в любую из них (в Польше) и уточнить насколько инфа соответствует.
За США даже примерно не представляю. Уверен способы есть, США страна мигрантов, что-то сомневаюсь что где то в Индии/Бангладеш (и откуда там ещё едут) у всех легальные доллары.
И как то не логично на украинских форумах обсуждать американский IRS. Вывести деньги можно. А вопрос их легализации упирается в законодательство каждой отдельной взятой страны. Как минимум надо на американских форумах искать ответ.