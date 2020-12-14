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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 кві, 2024 00:31
vitaliiangel написав:
я ответил вам на этот вопрос
rjkz написав:
интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
rjkz написав:
Отправил-бы через такую контору 100К?
100 раз по 1куе возможно и отправил бы. Если кинут то максимум на 1куе. А что есть лучше варианты?
Это вызовет большой вопрос у IRS, и ответить будет не просто.
Они украинские проблемы не понимают.
У меня когда-то были проблемы с вопросом - нафига вы с собой таскаете столько нала? Объяснить, что это нормально для Украины - не получилось. Ну не понимают, почему деньги не в банке.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 00:37
Бетон написав:
Есть вариант.
С валютной карты украинского банка на карту (системой виза, т.е.с испольванием 16 значного номера) можно слать доллар или евро. Я так последний платёж по квартире сделал. И оплачиваю каждый месяц комуналку. Ограничение не помню.
Просто перевод?
Или свифт?
И как это выглядит по белому?
Продажа за гривны-гривна на счет-со счета на валютную карту- с валютной карты на карту иностранного банка?
Или зеленый кэш по факту сделки - валютная карта-карта инобанка?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 00:38
Сьогодні нога ТЦКашника вперше ступила на територію ЖК комфорт классу (ЖК Варшавській)
Зашли і чомусь одразу відступили.
При відступі намагалися виписати повістки бомжам біля сміттєвих контейнерів вже за межами Варшавського, але останні чинили активний супротив.
Не маючи успіхі, пішли в економ сегмент (Кристер град).
Чомусь згадав интервью Ніконова, про те що 85% мешканців Республіки та Файна тауна ніколи не виходять з території ЖК.
Це ТЦКкашники такі сцікливі, чи служба безпеки має якісь важелі на їх керівництво?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 07:32
rjkz написав: vitaliiangel написав:
я ответил вам на этот вопрос
rjkz написав:
интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
rjkz написав:
Отправил-бы через такую контору 100К?
100 раз по 1куе возможно и отправил бы. Если кинут то максимум на 1куе. А что есть лучше варианты?
Это вызовет большой вопрос у IRS, и ответить будет не просто.
Они украинские проблемы не понимают.
У меня когда-то были проблемы с вопросом - нафига вы с собой таскаете столько нала? Объяснить, что это нормально для Украины - не получилось. Ну не понимают, почему деньги не в банке.
Эта украинская обменка работает с польскими. Ваши документы нигде не светятся . Никакой регулятор о переводах не знает. Вася попросил Марека выдать вам 100куе наликом. Всё. Как потом они между собой рассчитываются не наше дело. Возможно, деньги идут в обе стороны, и по итогу получается взаимозачёт.
Изначально речь шла про Польшу viewtopic.php?p=5713614#p5713614
поэтому мой кейс тоже про Польшу. Там на сайте светится с какими польскими сетевыми обменками они работают. Можно зайти в любую из них (в Польше) и уточнить насколько инфа соответствует.
За США даже примерно не представляю. Уверен способы есть, США страна мигрантов, что-то сомневаюсь что где то в Индии/Бангладеш (и откуда там ещё едут) у всех легальные доллары.
И как то не логично на украинских форумах обсуждать американский IRS. Вывести деньги можно. А вопрос их легализации упирается в законодательство каждой отдельной взятой страны. Как минимум надо на американских форумах искать ответ.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 08:35
rjkz написав: Бетон написав:
Есть вариант.
С валютной карты украинского банка на карту (системой виза, т.е.с испольванием 16 значного номера) можно слать доллар или евро. Я так последний платёж по квартире сделал. И оплачиваю каждый месяц комуналку. Ограничение не помню.
Просто перевод?
Или свифт?
И как это выглядит по белому?
Продажа за гривны-гривна на счет-со счета на валютную карту- с валютной карты на карту иностранного банка?
Или зеленый кэш по факту сделки - валютная карта-карта инобанка?
Валютная карта укр банка. С неё в приложении в валюте (евро или доллар) вводя номер карты зарубежного банка высылаете доллар или евро. Эта валюта автоматически конвертируется в валюту карты, например в злотый у меня. Это не свифт. Лимит: эквивалент 30 тыс грн в день и 100 тыс грн в месяц.
Чтобы не было вопросов от налоговой п2п дохода, шлю со своей укр на свою польскую.
Моно:
Так, ви можете зробити переказ за номером картки з вашої валютної картки. До 100 000грн в місяць, але не більше 30 000грн на добу.
Комісія monobank при переказі з валютної картки - 1% (min. 1 дол/1 євро) від суми переказу. Звертаю вашу увагу, що можлива додаткова комісія з боку закордонного банку, яким було видано картку отримувача.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 08:46
UA написав:
Сьогодні нога ТЦКашника вперше ступила на територію ЖК комфорт классу (ЖК Варшавській)
Зашли і чомусь одразу відступили.
При відступі намагалися виписати повістки бомжам біля сміттєвих контейнерів вже за межами Варшавського, але останні чинили активний супротив.
Не маючи успіхі, пішли в економ сегмент (Кристер град).
Чомусь згадав интервью Ніконова, про те що 85% мешканців Республіки та Файна тауна ніколи не виходять з території ЖК.
Це ТЦКкашники такі сцікливі, чи служба безпеки має якісь важелі на їх керівництво?
Закон подписан. Чего лазить?
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Потом возьмёмся все за ручки и того..
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:00
Бетон написав: UA написав:
Сьогодні нога ТЦКашника вперше ступила на територію ЖК комфорт классу (ЖК Варшавській)
Зашли і чомусь одразу відступили.
При відступі намагалися виписати повістки бомжам біля сміттєвих контейнерів вже за межами Варшавського, але останні чинили активний супротив.
Не маючи успіхі, пішли в економ сегмент (Кристер град).
Чомусь згадав интервью Ніконова, про те що 85% мешканців Республіки та Файна тауна ніколи не виходять з території ЖК.
Це ТЦКкашники такі сцікливі, чи служба безпеки має якісь важелі на їх керівництво?
Закон подписан. Чего лазить?
90 дней у нас.
Потом возьмёмся все за ручки и того..
Найближчі 3 місяці киянам буде не до нерухомості
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cherchiltank
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:05
cherchiltank написав: Бетон написав: UA написав:
Сьогодні нога ТЦКашника вперше ступила на територію ЖК комфорт классу (ЖК Варшавській)
Зашли і чомусь одразу відступили.
При відступі намагалися виписати повістки бомжам біля сміттєвих контейнерів вже за межами Варшавського, але останні чинили активний супротив.
Не маючи успіхі, пішли в економ сегмент (Кристер град).
Чомусь згадав интервью Ніконова, про те що 85% мешканців Республіки та Файна тауна ніколи не виходять з території ЖК.
Це ТЦКкашники такі сцікливі, чи служба безпеки має якісь важелі на їх керівництво?
Закон подписан. Чего лазить?
90 дней у нас.
Потом возьмёмся все за ручки и того..
Найближчі 3 місяці киянам буде не до нерухомості
Зараз актуальні продукти, які можуть довго зберігатись, запаси води, зрідженого газу, сонячні панелі і акумулятори великої ємкості.
Нерухомість - навіщо???
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:10
rjkz написав: Бетон написав: Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру
Лень снимать человеку деньги.
Грит, ой такой геморрой.
На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.
Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы
Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы
Кстати, да, интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
Ну и через крипту.
Что все эти люди делают на финансовом форуме? Причем десятилетиями??
Приходите в любую приличную контору занимающуюся переводами ("перестановками") - в какую именно в вашем конкретно городе - спросите у знакомых, которых действительно есть деньги (если таковых имеете конечно), отдаете кирпич, платите комиссию около 2% и в любом крупном городе мира через пару часов курьер вашему когнтрагенту привозит пакет с налом - спрашивает пароль и просто отдает без всяких доков. Боитесь сразу кирпич - разбейте на мелкие суммы, по пачке.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:11
Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад
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cherchiltank
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