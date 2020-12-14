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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11762117631176411765
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:15

  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад

какая связь? мобилизовывают исключительно покупателей и с семьями?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:24

  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад

Причому - так раптово!
Хто міг би подумати, особливо в травні 2019??
"Вайни нє будєт"
"Нада проста перестать стрелять!"
"Придьот весна - будемо саджати!"
Навіщо витрачати кошти на ракети, снаряди і гаубиці, якщо можна вирощувати пшеницю і плавити чавун, а гроші виводити за кордон?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 кві, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:32

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад

какая связь? мобилизовывают исключительно покупателей и с семьями?

Ніт, пакупатєлі с сємьями будуть сидіти с сємьямі а не шастати по місту) і це ще новий закон не вступив у силу)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:32

  Frant написав:
  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад

Причому - так раптово!
Хто міг би подумати, особливо в травні 2019??
"Вайни нє будєт"
"Нада проста перестать стрелять!"
"Придьот весна - будемо саджати!"

Давай вже без перекручувань - рашка б напала полюбе
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:33

  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад


не все так просто.
потенциальные миллионы продавцов ничего не могут сделать находясь зарубежом из-за онлайн очередей на консульские услуги
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:38

  cherchiltank написав:
  Frant написав:
  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад

Причому - так раптово!
Хто міг би подумати, особливо в травні 2019??
"Вайни нє будєт"
"Нада проста перестать стрелять!"
"Придьот весна - будемо саджати!"

Давай вже без перекручувань - рашка б напала полюбе

По простому, пояснюю: зелені влада, ці клоуни, шофери, корабельні сосни з купленими дипломами другосортних гуманітарних вузів - абсолютно не готувались до війни.
Більш того, вони повністю ігнорували цю ймовірність.
Особливо на рівні одного актора з бархатним голосом, який з незрозумілих причин очолив найвищу посаду в державі. Реінкарнація грушевського, вінниченка петлюри котика Мурзіка і песика Барсика. Баканова на СБУ - пам'ятаєте?

Всі ці люди донині на своїх посадах.
Я би їм не довірив поганий колгосп чи меблевий склад - тому що проїпуть.
Їх управлінська стеля - керувати бродячим цирком.
Frant
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