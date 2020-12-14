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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 кві, 2024 09:15
cherchiltank написав:
Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад
какая связь? мобилизовывают исключительно покупателей и с семьями?
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vitaliiangel
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:32
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад
какая связь? мобилизовывают исключительно покупателей и с семьями?
Ніт, пакупатєлі с сємьями будуть сидіти с сємьямі а не шастати по місту) і це ще новий закон не вступив у силу)
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cherchiltank
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Додано: Чет 18 кві, 2024 09:33
cherchiltank написав:
Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад
не все так просто.
потенциальные миллионы продавцов ничего не могут сделать находясь зарубежом из-за онлайн очередей на консульские услуги
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Олежан
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:15
Олежан написав: cherchiltank написав:
Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад
не все так просто.
потенциальные миллионы продавцов ничего не могут сделать находясь зарубежом из-за онлайн очередей на консульские услуги
І це також, але я про те що не буде покупців, крім військових звичайно
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cherchiltank
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:19
cherchiltank написав: Олежан написав: cherchiltank написав:
Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад
не все так просто.
потенциальные миллионы продавцов ничего не могут сделать находясь зарубежом из-за онлайн очередей на консульские услуги
І це також, але я про те що не буде покупців, крім військових звичайно
Лишається молитись, щоб військові-покупці не змінились військовими- експропріаторами.
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gonchik74
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:25
В тикурила центр продажи краски внутрянки выросли по сравнению с прошлым годом. Ничего не понятно
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Бетон
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:29
cherchiltank написав:
Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад
З розмов з 30 річними хлопцями - Патрулі ЦТК направлені проти незаможних громадян, які користуються метро. На авто можна вільно пересуватися всередині міста.
На активність робочої сили це все дуже впливає.
Економічна статистика за 2 квартал напевно дуже здивує Шмигаля та Ко.
Найбільш економічно активна частина населення уходить на самоізоляцію побоюючись бусифікації.
ПС Потенційних орендарів - хлопців в Києві стало значно меньше.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:33
Бетон написав:
В тикурила центр продажи краски внутрянки выросли по сравнению с прошлым годом. Ничего не понятно
Саме тікурилли чи колорита?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:36
cherchiltank написав:
І це також, але я про те що не буде покупців, крім військових звичайно
Почнуть з майна бігунців
Все одно більшість з них не повернется.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:43
UA написав: Бетон написав:
В тикурила центр продажи краски внутрянки выросли по сравнению с прошлым годом. Ничего не понятно
Саме тікурилли чи колорита?
Вчора я заїхав в Леруа Марлен.
Стоянка машин заповнена на 10%, зали порожні. Зовсім порожні.
Епоха гранд-ремонтів закінчилась.
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