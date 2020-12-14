RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11763117641176511766>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:15

  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад

какая связь? мобилизовывают исключительно покупателей и с семьями?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23042
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:32

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад

какая связь? мобилизовывают исключительно покупателей и с семьями?

Ніт, пакупатєлі с сємьями будуть сидіти с сємьямі а не шастати по місту) і це ще новий закон не вступив у силу)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:33

  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад


не все так просто.
потенциальные миллионы продавцов ничего не могут сделать находясь зарубежом из-за онлайн очередей на консульские услуги
Олежан
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:15

  Олежан написав:
  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад


не все так просто.
потенциальные миллионы продавцов ничего не могут сделать находясь зарубежом из-за онлайн очередей на консульские услуги

І це також, але я про те що не буде покупців, крім військових звичайно
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:19

  cherchiltank написав:
  Олежан написав:
  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад


не все так просто.
потенциальные миллионы продавцов ничего не могут сделать находясь зарубежом из-за онлайн очередей на консульские услуги

І це також, але я про те що не буде покупців, крім військових звичайно

Лишається молитись, щоб військові-покупці не змінились військовими- експропріаторами.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 710
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В тикурила центр продажи краски внутрянки выросли по сравнению с прошлым годом. Ничего не понятно
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:29

  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад

З розмов з 30 річними хлопцями - Патрулі ЦТК направлені проти незаможних громадян, які користуються метро. На авто можна вільно пересуватися всередині міста.
На активність робочої сили це все дуже впливає.
Економічна статистика за 2 квартал напевно дуже здивує Шмигаля та Ко.
Найбільш економічно активна частина населення уходить на самоізоляцію побоюючись бусифікації.
ПС Потенційних орендарів - хлопців в Києві стало значно меньше.
UA
 
Повідомлень: 8130
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1820 раз.
Подякували: 2223 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:33

  Бетон написав:В тикурила центр продажи краски внутрянки выросли по сравнению с прошлым годом. Ничего не понятно

Саме тікурилли чи колорита?
UA
 
Повідомлень: 8130
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1820 раз.
Подякували: 2223 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:36

  cherchiltank написав:І це також, але я про те що не буде покупців, крім військових звичайно

Почнуть з майна бігунців
Все одно більшість з них не повернется.
UA
 
Повідомлень: 8130
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1820 раз.
Подякували: 2223 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:43

  UA написав:
  Бетон написав:В тикурила центр продажи краски внутрянки выросли по сравнению с прошлым годом. Ничего не понятно

Саме тікурилли чи колорита?

Вчора я заїхав в Леруа Марлен.
Стоянка машин заповнена на 10%, зали порожні. Зовсім порожні.
Епоха гранд-ремонтів закінчилась.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23827
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2536 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11763117641176511766>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, Bolt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2474, 2475, 2476
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24758 16539610
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 кві, 2024 14:36
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5431982
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 42464
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2927)
18.04.2024 11:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.