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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 кві, 2024 10:52
Бетон написав:
В тикурила центр продажи краски внутрянки выросли по сравнению с прошлым годом. Ничего не понятно
Спочатку черги в реберні
Потім кафе заповнені на поздняках
Тепер продажі краски)
Може просто оптова закупка? Держава багато що зараз будує і красить
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:53
Frant написав: UA написав: Бетон написав:
В тикурила центр продажи краски внутрянки выросли по сравнению с прошлым годом. Ничего не понятно
Саме тікурилли чи колорита?
Вчора я заїхав в Леруа Марлен.
Стоянка машин заповнена на 10%, зали порожні. Зовсім порожні.
Епоха гранд-ремонтів закінчилась.
Ну лєруа мало зараз покупців, епіцентр їх фактично витіснив
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Додано: Чет 18 кві, 2024 10:54
UA написав: cherchiltank написав:
Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад
З розмов з 30 річними хлопцями - Патрулі ЦТК направлені проти незаможних громадян, які користуються метро. На авто можна вільно пересуватися всередині міста.
На активність робочої сили це все дуже впливає.
Економічна статистика за 2 квартал напевно дуже здивує Шмигаля та Ко.
Найбільш економічно активна частина населення уходить на самоізоляцію побоюючись бусифікації.
ПС Потенційних орендарів - хлопців в Києві стало значно меньше.
Сьогодні перекрили виїзд на Київ з Броварів, тож не фантазуй)
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:02
cherchiltank написав: UA написав: cherchiltank написав:
Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад
З розмов з 30 річними хлопцями - Патрулі ЦТК направлені проти незаможних громадян, які користуються метро. На авто можна вільно пересуватися всередині міста.
На активність робочої сили це все дуже впливає.
Економічна статистика за 2 квартал напевно дуже здивує Шмигаля та Ко.
Найбільш економічно активна частина населення уходить на самоізоляцію побоюючись бусифікації.
ПС Потенційних орендарів - хлопців в Києві стало значно меньше.
Сьогодні перекрили виїзд на Київ з Броварів, тож не фантазуй)
Для тих хто в танку
На авто можна вільно пересуватися всередині міста.
Чоловіки без броні з передмістя ще в тому році позвільнялися з роботи в Києві.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:24
Frant написав: UA написав:
Для тих хто в танку
На авто можна вільно пересуватися всередині міста.
Чоловіки без броні з передмістя ще в тому році позвільнялися з роботи в Києві.
Українській управлінській їліти треба 10 років, для прийняття правильного рішення.
Думати наперед вона не може - тому що реально тупа.
Знову ж, або дерибан, або правильні і своєчасні рішення.
Українська їліта завжди обирає дерибан.
Навіть закон про мобілізацію - 2 роки зелені слуги думали. Вирішили, що себе і багатих чіпати не будуть, най бідні воюють.
Отримали передреволюційну ситуацію з потенційною експропріацією через явну несправедливість мобілізації. Одним приватизація, іншім мобілізація.
Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:36
UA написав: Бетон написав:
В тикурила центр продажи краски внутрянки выросли по сравнению с прошлым годом. Ничего не понятно
Саме тікурилли чи колорита?
Саме тікуріла
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:37
UA написав:
Отримали передреволюційну ситуацію з потенційною експропріацією через явну несправедливість мобілізації. Одним приватизація, іншім мобілізація.
Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.
Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:44
Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?
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