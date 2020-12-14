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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:52

  Бетон написав:В тикурила центр продажи краски внутрянки выросли по сравнению с прошлым годом. Ничего не понятно

Спочатку черги в реберні
Потім кафе заповнені на поздняках
Тепер продажі краски)
Може просто оптова закупка? Держава багато що зараз будує і красить
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:53

  Frant написав:
  UA написав:
  Бетон написав:В тикурила центр продажи краски внутрянки выросли по сравнению с прошлым годом. Ничего не понятно

Саме тікурилли чи колорита?

Вчора я заїхав в Леруа Марлен.
Стоянка машин заповнена на 10%, зали порожні. Зовсім порожні.
Епоха гранд-ремонтів закінчилась.

Ну лєруа мало зараз покупців, епіцентр їх фактично витіснив
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:54

  UA написав:
  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад

З розмов з 30 річними хлопцями - Патрулі ЦТК направлені проти незаможних громадян, які користуються метро. На авто можна вільно пересуватися всередині міста.
На активність робочої сили це все дуже впливає.
Економічна статистика за 2 квартал напевно дуже здивує Шмигаля та Ко.
Найбільш економічно активна частина населення уходить на самоізоляцію побоюючись бусифікації.
ПС Потенційних орендарів - хлопців в Києві стало значно меньше.

Сьогодні перекрили виїзд на Київ з Броварів, тож не фантазуй)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:02

  cherchiltank написав:
  UA написав:
  cherchiltank написав:Сьогодні нарешті мобілізація потихеньку дісталася Києва - тож продажі вниз разом з цінами і ремонтами, думаю мінімум до осені буде спад

З розмов з 30 річними хлопцями - Патрулі ЦТК направлені проти незаможних громадян, які користуються метро. На авто можна вільно пересуватися всередині міста.
На активність робочої сили це все дуже впливає.
Економічна статистика за 2 квартал напевно дуже здивує Шмигаля та Ко.
Найбільш економічно активна частина населення уходить на самоізоляцію побоюючись бусифікації.
ПС Потенційних орендарів - хлопців в Києві стало значно меньше.

Сьогодні перекрили виїзд на Київ з Броварів, тож не фантазуй)

Для тих хто в танку
На авто можна вільно пересуватися всередині міста.
Чоловіки без броні з передмістя ще в тому році позвільнялися з роботи в Києві.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:24

  Frant написав:
  UA написав:Для тих хто в танку
На авто можна вільно пересуватися всередині міста.
Чоловіки без броні з передмістя ще в тому році позвільнялися з роботи в Києві.

Українській управлінській їліти треба 10 років, для прийняття правильного рішення.
Думати наперед вона не може - тому що реально тупа.
Знову ж, або дерибан, або правильні і своєчасні рішення.
Українська їліта завжди обирає дерибан.

Навіть закон про мобілізацію - 2 роки зелені слуги думали. Вирішили, що себе і багатих чіпати не будуть, най бідні воюють.

Отримали передреволюційну ситуацію з потенційною експропріацією через явну несправедливість мобілізації. Одним приватизація, іншім мобілізація.
Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:36

  UA написав:
  Бетон написав:В тикурила центр продажи краски внутрянки выросли по сравнению с прошлым годом. Ничего не понятно

Саме тікурилли чи колорита?

Саме тікуріла
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:37

  UA написав:Отримали передреволюційну ситуацію з потенційною експропріацією через явну несправедливість мобілізації. Одним приватизація, іншім мобілізація.
Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.

Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:07

  UA написав:Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.

Не нагнітайте, де ви були 2 роки назад, коли наприклад в одному селі біля досить чисельного міста за день надрукували і роздали більше 300-х повісток, а мужиків 27-60 було всього десь 550, вас тоді не хвилювала несправедливість, коли хлопці приїзжали в місто за 10 км, а їм казали, що не чули про ніякі виклики до ТЦК.
Тим паче ви тут носились "з договорняком?" Де він?
Реально зараз вирішальна битва на фронті, перестає влада грати в мирне безтурботне життя.
А ціни будуть підтримуватися є оселею і виплатами за загиблих. Поки немає на чому рухнути ринку нерухомості.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:23

  Бетон написав:Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?

Не було там ніякого двіжу, не фантазуй, саме останній тиждень двіж по області і Броварам
Скоро плчнуть двіж по Києву, тож народ здує )
cherchiltank
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