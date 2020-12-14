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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11765117661176711768>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:29

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?

Не було там ніякого двіжу, не фантазуй, саме останній тиждень двіж по області і Броварам
Скоро плчнуть двіж по Києву, тож народ здує )

Бровари перекрывают трассу для облав регулярно с января
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:29

  Бетон написав:В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні

це звичайний оркестр на титаніку.
навіть коли ситуація в країні ДУЖЕ погіршиться - знайдуться ті, які продовжать гуляти і бухати.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:31

  sergey_stasyuk555 написав:
  Бетон написав:В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні

це звичайний оркестр на титаніку.
навіть коли ситуація в країні ДУЖЕ погіршиться - знайдуться ті, які продовжать гуляти і бухати.

І дерибанити державу
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:35

  somilitark написав:
  UA написав:Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.

Не нагнітайте, де ви були 2 роки назад, коли наприклад в одному селі біля досить чисельного міста за день надрукували і роздали більше 300-х повісток, а мужиків 27-60 було всього десь 550, вас тоді не хвилювала несправедливість, коли хлопці приїзжали в місто за 10 км, а їм казали, що не чули про ніякі виклики до ТЦК.
Тим паче ви тут носились "з договорняком?" Де він?
Реально зараз вирішальна битва на фронті, перестає влада грати в мирне безтурботне життя.
А ціни будуть підтримуватися є оселею і виплатами за загиблих. Поки немає на чому рухнути ринку нерухомості.

Ну нах?
Українська влада робить те, що й 33 роки поспіль.
Імітує роботу і дерибанить рештки радянських ресурсів і залишки власної терторії.
Українська влада - це ті, кого не взяли в маскву, в свій час.
Дрібні чиновники, невеликого розуму, які випадково стали царювати.
Вони можуть лише пройопувати і організовувати дерибан-структури. З Жорами, Дорами і мажорами на всіх керівних посадах.

Ці люди можуть очолити бродячий цирк, не більше.

Індія запустила виробництво власних військових літаків.
Де була Індія 33 роки назад, а де була Україна???
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 кві, 2024 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:39

  Бетон написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?

Не було там ніякого двіжу, не фантазуй, саме останній тиждень двіж по області і Броварам
Скоро плчнуть двіж по Києву, тож народ здує )

Бровари перекрывают трассу для облав регулярно с января

Я регулярно їзду два роки, таке вперше тож не звизди)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:42

  Бетон написав:Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?

Бровари сьогодні перекрили всі виїзди БТРами. Електричку перекрили.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:44

  Frant написав:Ну нах?
Українська влада робить те, що й 33 роки поспіль.
Імітує роботу і дерибанить рештки радянських ресурсів і залишки власної терторії.
Українська влада - це ті, кого не взяли в маскву, в свій час.
Дрібні чиновники, невеликого розуму, які випадково стали царювати.
Вони можуть лише пройопувати і організовувати дерибан-структури. З Жорами, Дорами і мажорами на всіх керівних посадах.

Ці люди можуть очолити бродячий цирк, не більше.

Індія запустила виробництво власних військових літаків.
Де була Індія 33 роки назад, а де була Україна???

В 1991 році Південна Корея та Україна були на одному рівні економічного розвитку.
Потім почалася приватизація...
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:49

  UA написав:
  Бетон написав:Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?

Бровари сьогодні перекрили всі виїзди БТРами. Електричку перекрили.

Так
Ірпінь на черзі, Києву приготуватися)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:50

  UA написав:
  Frant написав:Ну нах?
Українська влада робить те, що й 33 роки поспіль.
Імітує роботу і дерибанить рештки радянських ресурсів і залишки власної терторії.
Українська влада - це ті, кого не взяли в маскву, в свій час.
Дрібні чиновники, невеликого розуму, які випадково стали царювати.
Вони можуть лише пройопувати і організовувати дерибан-структури. З Жорами, Дорами і мажорами на всіх керівних посадах.

Ці люди можуть очолити бродячий цирк, не більше.

Індія запустила виробництво власних військових літаків.
Де була Індія 33 роки назад, а де була Україна???

В 1991 році Південна Корея та Україна були на одному рівні економічного розвитку.
Потім почалася приватизація...

Не була, південна Корея тоді клепала все від техніки (самсунг голдстар) до чипів і танкерів
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:56

  cherchiltank написав:
  UA написав:
  Frant написав:Ну нах?
Українська влада робить те, що й 33 роки поспіль.
Імітує роботу і дерибанить рештки радянських ресурсів і залишки власної терторії.
Українська влада - це ті, кого не взяли в маскву, в свій час.
Дрібні чиновники, невеликого розуму, які випадково стали царювати.
Вони можуть лише пройопувати і організовувати дерибан-структури. З Жорами, Дорами і мажорами на всіх керівних посадах.

Ці люди можуть очолити бродячий цирк, не більше.

Індія запустила виробництво власних військових літаків.
Де була Індія 33 роки назад, а де була Україна???

В 1991 році Південна Корея та Україна були на одному рівні економічного розвитку.
Потім почалася приватизація...

Не була, південна Корея тоді клепала все від техніки (самсунг голдстар) до чипів і танкерів

Проте й УРСР тоді багато чого виробляла. І побутову електротехніку, і кораблі (Миколаїв).
Якість була совіцька, тому все обнулилось.
Індустріальну країну українська їліта перетворила в чавунно-пшеничну.
Нинішні укро-управлінці - ще тупіші, ніж комуністично-комсольські кадри 1990-х років. Просто клоуни і актори , на найвищих посадах
Жодної боротьби з корупцією за 33 роки, лише імітація для простаків.

Фінал цієї історії не за горами. :mrgreen:
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