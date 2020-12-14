|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:29
cherchiltank написав: Бетон написав:
Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?
Не було там ніякого двіжу, не фантазуй, саме останній тиждень двіж по області і Броварам
Скоро плчнуть двіж по Києву, тож народ здує )
Бровари перекрывают трассу для облав регулярно с января
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2436
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:29
Бетон написав:
В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
це звичайний оркестр на титаніку.
навіть коли ситуація в країні ДУЖЕ погіршиться - знайдуться ті, які продовжать гуляти і бухати.
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:31
sergey_stasyuk555 написав: Бетон написав:
В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
це звичайний оркестр на титаніку.
навіть коли ситуація в країні ДУЖЕ погіршиться - знайдуться ті, які продовжать гуляти і бухати.
І дерибанити державу
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23831
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1660 раз.
- Подякували: 2536 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:35
somilitark написав: UA написав:
Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.
Не нагнітайте, де ви були 2 роки назад, коли наприклад в одному селі біля досить чисельного міста за день надрукували і роздали більше 300-х повісток, а мужиків 27-60 було всього десь 550, вас тоді не хвилювала несправедливість, коли хлопці приїзжали в місто за 10 км, а їм казали, що не чули про ніякі виклики до ТЦК.
Тим паче ви тут носились "з договорняком?" Де він?
Реально зараз вирішальна битва на фронті, перестає влада грати в мирне безтурботне життя.
А ціни будуть підтримуватися є оселею і виплатами за загиблих. Поки немає на чому рухнути ринку нерухомості.
Ну нах?
Українська влада робить те, що й 33 роки поспіль.
Імітує роботу і дерибанить рештки радянських ресурсів і залишки власної терторії.
Українська влада - це ті, кого не взяли в маскву, в свій час.
Дрібні чиновники, невеликого розуму, які випадково стали царювати.
Вони можуть лише пройопувати і організовувати дерибан-структури. З Жорами, Дорами і мажорами на всіх керівних посадах.
Ці люди можуть очолити бродячий цирк, не більше.
Індія запустила виробництво власних військових літаків.
Де була Індія 33 роки назад, а де була Україна???
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 18 кві, 2024 12:40, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23831
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1660 раз.
- Подякували: 2536 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:39
Бетон написав: cherchiltank написав: Бетон написав:
Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?
Не було там ніякого двіжу, не фантазуй, саме останній тиждень двіж по області і Броварам
Скоро плчнуть двіж по Києву, тож народ здує )
Бровари перекрывают трассу для облав регулярно с января
Я регулярно їзду два роки, таке вперше тож не звизди)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1370
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:42
Бетон написав:
Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?
Бровари сьогодні перекрили всі виїзди БТРами. Електричку перекрили.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8132
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1820 раз.
- Подякували: 2223 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:44
Frant написав:
Ну нах?
Українська влада робить те, що й 33 роки поспіль.
Імітує роботу і дерибанить рештки радянських ресурсів і залишки власної терторії.
Українська влада - це ті, кого не взяли в маскву, в свій час.
Дрібні чиновники, невеликого розуму, які випадково стали царювати.
Вони можуть лише пройопувати і організовувати дерибан-структури. З Жорами, Дорами і мажорами на всіх керівних посадах.
Ці люди можуть очолити бродячий цирк, не більше.
Індія запустила виробництво власних військових літаків.
Де була Індія 33 роки назад, а де була Україна???
В 1991 році Південна Корея та Україна були на одному рівні економічного розвитку.
Потім почалася приватизація...
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8132
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1820 раз.
- Подякували: 2223 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:49
UA написав: Бетон написав:
Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?
Бровари сьогодні перекрили всі виїзди БТРами. Електричку перекрили.
Так
Ірпінь на черзі, Києву приготуватися)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1370
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:50
UA написав: Frant написав:
Ну нах?
Українська влада робить те, що й 33 роки поспіль.
Імітує роботу і дерибанить рештки радянських ресурсів і залишки власної терторії.
Українська влада - це ті, кого не взяли в маскву, в свій час.
Дрібні чиновники, невеликого розуму, які випадково стали царювати.
Вони можуть лише пройопувати і організовувати дерибан-структури. З Жорами, Дорами і мажорами на всіх керівних посадах.
Ці люди можуть очолити бродячий цирк, не більше.
Індія запустила виробництво власних військових літаків.
Де була Індія 33 роки назад, а де була Україна???
В 1991 році Південна Корея та Україна були на одному рівні економічного розвитку.
Потім почалася приватизація...
Не була, південна Корея тоді клепала все від техніки (самсунг голдстар) до чипів і танкерів
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1370
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:56
cherchiltank написав: UA написав: Frant написав:
Ну нах?
Українська влада робить те, що й 33 роки поспіль.
Імітує роботу і дерибанить рештки радянських ресурсів і залишки власної терторії.
Українська влада - це ті, кого не взяли в маскву, в свій час.
Дрібні чиновники, невеликого розуму, які випадково стали царювати.
Вони можуть лише пройопувати і організовувати дерибан-структури. З Жорами, Дорами і мажорами на всіх керівних посадах.
Ці люди можуть очолити бродячий цирк, не більше.
Індія запустила виробництво власних військових літаків.
Де була Індія 33 роки назад, а де була Україна???
В 1991 році Південна Корея та Україна були на одному рівні економічного розвитку.
Потім почалася приватизація...
Не була, південна Корея тоді клепала все від техніки (самсунг голдстар) до чипів і танкерів
Проте й УРСР тоді багато чого виробляла. І побутову електротехніку, і кораблі (Миколаїв).
Якість була совіцька, тому все обнулилось.
Індустріальну країну українська їліта перетворила в чавунно-пшеничну.
Нинішні укро-управлінці - ще тупіші, ніж комуністично-комсольські кадри 1990-х років. Просто клоуни і актори , на найвищих посадах
Жодної боротьби з корупцією за 33 роки, лише імітація для простаків.
Фінал цієї історії не за горами.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23831
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1660 раз.
- Подякували: 2536 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24758
|16539806
|
|
|1347
|5432013
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|42534
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|