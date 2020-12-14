реально тцк вже на БТР катається? чи це стьоб?
цікаво, оточення та облога міст танками тцк теж будуть?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:08
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:10
Не може бути БТРів у ТЦК.
Не положено по штату.
Любителям дорожаю Кржн:
"
В энергосистеме Украины дефицит. Привлекается экстренная помощь из Румынии, Польши и Словакии, — Минэнерго
В некоторых областях введены отключения.
Потребителей по всей стране просят уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы с 19:00 до 22:00."
Пора піднімати вартість електроенергії в 2-3 рази
Щоб простаки реально економили
Привіт любителям електроопалення
П.С.
Або дорога електроенергія,яка є завжди, або будуть давати е/е погодинно. Навіть влітку.
Українська популістична влада боїться приймати правильне рішення, але буде змушена.
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:34
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