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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:29
cherchiltank написав: Бетон написав:
Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?
Не було там ніякого двіжу, не фантазуй, саме останній тиждень двіж по області і Броварам
Скоро плчнуть двіж по Києву, тож народ здує )
Бровари перекрывают трассу для облав регулярно с января
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:29
Бетон написав:
В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
це звичайний оркестр на титаніку.
навіть коли ситуація в країні ДУЖЕ погіршиться - знайдуться ті, які продовжать гуляти і бухати.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:39
Бетон написав: cherchiltank написав: Бетон написав:
Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?
Не було там ніякого двіжу, не фантазуй, саме останній тиждень двіж по області і Броварам
Скоро плчнуть двіж по Києву, тож народ здує )
Бровари перекрывают трассу для облав регулярно с января
Я регулярно їзду два роки, таке вперше тож не звизди)
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cherchiltank
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:42
Бетон написав:
Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?
Бровари сьогодні перекрили всі виїзди БТРами. Електричку перекрили.
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UA
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:49
UA написав: Бетон написав:
Черчіль, в Броварах постійно свій движ. Там постійно все перекривають. Саме в Броварах чомусь.
Їзжу в Бориспіль, по всьому місту. В Ірпінь, гатне. Ніде жодного разу не зупинили.
ходжу часто на контрактову. В кабаках нарід стоїть з чергами на вулиці. Реберні повні
Спортзали повні
І що далі?
Папріколу?
Бровари сьогодні перекрили всі виїзди БТРами. Електричку перекрили.
Так
Ірпінь на черзі, Києву приготуватися)
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:50
UA написав: Frant написав:
Ну нах?
Українська влада робить те, що й 33 роки поспіль.
Імітує роботу і дерибанить рештки радянських ресурсів і залишки власної терторії.
Українська влада - це ті, кого не взяли в маскву, в свій час.
Дрібні чиновники, невеликого розуму, які випадково стали царювати.
Вони можуть лише пройопувати і організовувати дерибан-структури. З Жорами, Дорами і мажорами на всіх керівних посадах.
Ці люди можуть очолити бродячий цирк, не більше.
Індія запустила виробництво власних військових літаків.
Де була Індія 33 роки назад, а де була Україна???
В 1991 році Південна Корея та Україна були на одному рівні економічного розвитку.
Потім почалася приватизація...
Не була, південна Корея тоді клепала все від техніки (самсунг голдстар) до чипів і танкерів
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:08
UA написав:
Бровари сьогодні перекрили всі виїзди БТРами. Електричку перекрили.
реально тцк вже на БТР катається? чи це стьоб?
цікаво, оточення та облога міст танками тцк теж будуть?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:10
sergey_stasyuk555 написав: UA написав:
Бровари сьогодні перекрили всі виїзди БТРами. Електричку перекрили.
реально тцк вже на БТР катається? чи це стьоб?
цікаво, оточення та облога міст танками тцк теж будуть?
Не може бути БТРів у ТЦК.
Не положено по штату.
Любителям дорожаю Кржн:
"
В энергосистеме Украины дефицит. Привлекается экстренная помощь из Румынии, Польши и Словакии, — Минэнерго
В некоторых областях введены отключения.
Потребителей по всей стране просят уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы с 19:00 до 22:00."
Пора піднімати вартість електроенергії в 2-3 рази
Щоб простаки реально економили
Привіт любителям електроопалення
П.С.
Або дорога електроенергія,яка є завжди, або будуть давати е/е погодинно. Навіть влітку.
Українська популістична влада боїться приймати правильне рішення, але буде змушена.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:34
sergey_stasyuk555 написав: UA написав:
Бровари сьогодні перекрили всі виїзди БТРами. Електричку перекрили.
реально тцк вже на БТР катається? чи це стьоб?
цікаво, оточення та облога міст танками тцк теж будуть?
То не бтр, такщо не сци)
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cherchiltank
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:57
cherchiltank написав: UA написав:
В 1991 році Південна Корея та Україна були на одному рівні економічного розвитку.
Потім почалася приватизація...
Не була, південна Корея тоді клепала все від техніки (самсунг голдстар) до чипів і танкерів
100%. Можливо по номінальних цифрах ВВП Украина була схожа на Південну Корею. Проте це як два слони: важать однаково, тільки один живий, а інший мертвий. Але якийсь час виглядають майже однаково.
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