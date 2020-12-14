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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 кві, 2024 15:28
vitaliiangel написав: rjkz написав:
Это вызовет большой вопрос у IRS, и ответить будет не просто.
Они украинские проблемы не понимают.
У меня когда-то были проблемы с вопросом - нафига вы с собой таскаете столько нала? Объяснить, что это нормально для Украины - не получилось. Ну не понимают, почему деньги не в банке.
Эта украинская обменка работает с польскими. Ваши документы нигде не светятся . Никакой регулятор о переводах не знает. Вася попросил Марека выдать вам 100куе наликом. Всё. Как потом они между собой рассчитываются не наше дело. Возможно, деньги идут в обе стороны, и по итогу получается взаимозачёт.
Изначально речь шла про Польшу viewtopic.php?p=5713614#p5713614
поэтому мой кейс тоже про Польшу. Там на сайте светится с какими польскими сетевыми обменками они работают. Можно зайти в любую из них (в Польше) и уточнить насколько инфа соответствует.
За США даже примерно не представляю. Уверен способы есть, США страна мигрантов, что-то сомневаюсь что где то в Индии/Бангладеш (и откуда там ещё едут) у всех легальные доллары.
И как то не логично на украинских форумах обсуждать американский IRS. Вывести деньги можно. А вопрос их легализации упирается в законодательство каждой отдельной взятой страны. Как минимум надо на американских форумах искать ответ.
Да, может и не логично с украинской точки зрения.
Меня всего-лишь интересует вопрос прослеживания легального происхождения денег и прозрачности пути в США.
Не уверен, что на американских форумах будут обсуждать как ЛЕГАЛЬНО вывести из Украины деньги, чтобы доказать их чистое происхождение.
С Бангладешами не знаю, в Индии, думаю нет проблем с трансфером в/из США. Это, судя по всему, государственная политика - заселять США индусами. Их очень много и на очень не плохих позициях. Времена, когда они только в такси работали, давно прошли. Кроме того, даже если ввозишь чемодан нала в момент первого пересечения в эмиграционном статусе, его надо просто задекларировать. Налоги платить не надо, это деньги заработанные не в США и не резидентом США. В течении полугода это действует если внести их на счет или получить из-за границы. Через полгода человек становится налоговым резидентом и обязан платить налоги и показывать происхождение крупных сумм (свыще 10 куе) вне зависимости от того в какой части мира они получены. В случае продажи квартиры и получения денег уже в качестве резидента, это будет доход.
И, повторюсь, вопрос задан в контексте ветки, так как речь идет о том как вывести деньги от продажи квартиры/квартир в Киеве.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 15:39
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
Есть вариант.
С валютной карты украинского банка на карту (системой виза, т.е.с испольванием 16 значного номера) можно слать доллар или евро. Я так последний платёж по квартире сделал. И оплачиваю каждый месяц комуналку. Ограничение не помню.
Просто перевод?
Или свифт?
И как это выглядит по белому?
Продажа за гривны-гривна на счет-со счета на валютную карту- с валютной карты на карту иностранного банка?
Или зеленый кэш по факту сделки - валютная карта-карта инобанка?
Валютная карта укр банка. С неё в приложении в валюте (евро или доллар) вводя номер карты зарубежного банка высылаете доллар или евро. Эта валюта автоматически конвертируется в валюту карты, например в злотый у меня. Это не свифт. Лимит: эквивалент 30 тыс грн в день и 100 тыс грн в месяц.
Чтобы не было вопросов от налоговой п2п дохода, шлю со своей укр на свою польскую.
Моно:
Так, ви можете зробити переказ за номером картки з вашої валютної картки. До 100 000грн в місяць, але не більше 30 000грн на добу.
Комісія monobank при переказі з валютної картки - 1% (min. 1 дол/1 євро) від суми переказу. Звертаю вашу увагу, що можлива додаткова комісія з боку закордонного банку, яким було видано картку отримувача.
100К грн в месяц?
То есть, примерно 2,5 куе?
Если хата 100 куе, то 40 месяцев выводить? Больше 3-х лет.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 15:47
jabba написав: rjkz написав: Бетон написав:
Лень снимать человеку деньги.
Грит, ой такой геморрой.
На счёт польский сбросить нельзя. Снимать с украинской карты, которую могу передать, не хочет.
Грит приезжай, привези налик. Щас блин через горы прийду, накину шлепанцы
Человек пожил 10 лет в польше, а уже такой же ленивый и тупой, как европейцы
Кстати, да, интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
Ну и через крипту.
Что все эти люди делают на финансовом форуме? Причем десятилетиями??
Приходите в любую приличную контору занимающуюся переводами ("перестановками") - в какую именно в вашем конкретно городе - спросите у знакомых, которых действительно есть деньги (если таковых имеете конечно), отдаете кирпич, платите комиссию около 2% и в любом крупном городе мира через пару часов курьер вашему когнтрагенту привозит пакет с налом - спрашивает пароль и просто отдает без всяких доков. Боитесь сразу кирпич - разбейте на мелкие суммы, по пачке.
Спасибо, но как раз надо с доками, подтверждающими происхождение денег.
Если-бы не ограничение (кажется с украинской стороны, повторюсь, когда-то было 1700 долларов за один перевод) то, есть Мани Грамм и Вестерн Юнион - американские компании, которые есть в почти каждом отделениии украинского банка и на каждом шагу в США. Я отправлял в Украину деньги, небольшими суммами в офисах, но можно и через создание аккаунта на сайтах ВЮ и МГ.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 15:53
airmax78 написав: UA написав:
Отримали передреволюційну ситуацію з потенційною експропріацією через явну несправедливість мобілізації. Одним приватизація, іншім мобілізація.
Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.
Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Максим, присоединяйтесь к вопросу.
Как вывести деньги от продажи квартиры в Австрию?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:04
rjkz написав: airmax78 написав: UA написав:
Отримали передреволюційну ситуацію з потенційною експропріацією через явну несправедливість мобілізації. Одним приватизація, іншім мобілізація.
Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.
Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Максим, присоединяйтесь к вопросу.
Как вывести деньги от продажи квартиры в Австрию?
Кешем всю суму просто задекларує при перетині кордону. Походження коштів - буде договор купівлі-продажу.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:11
2.5 куе. с одной карты. набрал карт и скинул 10 куе вообще без напряга.
С кешем смотрите чтобы не забрали)
Нужно: довідка з банку, квитанції про зняття коштів, квитанції про валютообмінні операції. договір продажу чи інше джерело походження коштів
И говорят, могут придраться ко всему. Адвоката может с собой брать и свидедетя, хз
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