Додано: Чет 18 кві, 2024 15:28

vitaliiangel написав: rjkz написав:

Это вызовет большой вопрос у IRS, и ответить будет не просто.

Они украинские проблемы не понимают.

У меня когда-то были проблемы с вопросом - нафига вы с собой таскаете столько нала? Объяснить, что это нормально для Украины - не получилось. Ну не понимают, почему деньги не в банке. Это вызовет большой вопрос у IRS, и ответить будет не просто.Они украинские проблемы не понимают.У меня когда-то были проблемы с вопросом - нафига вы с собой таскаете столько нала? Объяснить, что это нормально для Украины - не получилось. Ну не понимают, почему деньги не в банке.

Эта украинская обменка работает с польскими. Ваши документы нигде не светятся . Никакой регулятор о переводах не знает. Вася попросил Марека выдать вам 100куе наликом. Всё. Как потом они между собой рассчитываются не наше дело. Возможно, деньги идут в обе стороны, и по итогу получается взаимозачёт.



Изначально речь шла про Польшу

поэтому мой кейс тоже про Польшу. Там на сайте светится с какими польскими сетевыми обменками они работают. Можно зайти в любую из них (в Польше) и уточнить насколько инфа соответствует.





За США даже примерно не представляю. Уверен способы есть, США страна мигрантов, что-то сомневаюсь что где то в Индии/Бангладеш (и откуда там ещё едут) у всех легальные доллары.



И как то не логично на украинских форумах обсуждать американский IRS. Вывести деньги можно. А вопрос их легализации упирается в законодательство каждой отдельной взятой страны. Как минимум надо на американских форумах искать ответ. Эта украинская обменка работает с польскими. Ваши документы нигде не светятся . Никакой регулятор о переводах не знает. Вася попросил Марека выдать вам 100куе наликом. Всё. Как потом они между собой рассчитываются не наше дело. Возможно, деньги идут в обе стороны, и по итогу получается взаимозачёт.Изначально речь шла про Польшу viewtopic.php?p=5713614#p5713614 поэтому мой кейс тоже про Польшу. Там на сайте светится с какими польскими сетевыми обменками они работают. Можно зайти в любую из них (в Польше) и уточнить насколько инфа соответствует.За США даже примерно не представляю. Уверен способы есть, США страна мигрантов, что-то сомневаюсь что где то в Индии/Бангладеш (и откуда там ещё едут) у всех легальные доллары.И как то не логично на украинских форумах обсуждать американский IRS. Вывести деньги можно. А вопрос их легализации упирается в законодательство каждой отдельной взятой страны. Как минимум надо на американских форумах искать ответ.

Да, может и не логично с украинской точки зрения.Меня всего-лишь интересует вопрос прослеживания легального происхождения денег и прозрачности пути в США.Не уверен, что на американских форумах будут обсуждать как ЛЕГАЛЬНО вывести из Украины деньги, чтобы доказать их чистое происхождение.С Бангладешами не знаю, в Индии, думаю нет проблем с трансфером в/из США. Это, судя по всему, государственная политика - заселять США индусами. Их очень много и на очень не плохих позициях. Времена, когда они только в такси работали, давно прошли. Кроме того, даже если ввозишь чемодан нала в момент первого пересечения в эмиграционном статусе, его надо просто задекларировать. Налоги платить не надо, это деньги заработанные не в США и не резидентом США. В течении полугода это действует если внести их на счет или получить из-за границы. Через полгода человек становится налоговым резидентом и обязан платить налоги и показывать происхождение крупных сумм (свыще 10 куе) вне зависимости от того в какой части мира они получены. В случае продажи квартиры и получения денег уже в качестве резидента, это будет доход.И, повторюсь, вопрос задан в контексте ветки, так как речь идет о том как вывести деньги от продажи квартиры/квартир в Киеве.