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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11764117651176611767>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:08

  UA написав:Бровари сьогодні перекрили всі виїзди БТРами. Електричку перекрили.

реально тцк вже на БТР катається? чи це стьоб?
цікаво, оточення та облога міст танками тцк теж будуть?
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:10

  sergey_stasyuk555 написав:
  UA написав:Бровари сьогодні перекрили всі виїзди БТРами. Електричку перекрили.

реально тцк вже на БТР катається? чи це стьоб?
цікаво, оточення та облога міст танками тцк теж будуть?

Не може бути БТРів у ТЦК.
Не положено по штату.

Любителям дорожаю Кржн:
"
В энергосистеме Украины дефицит. Привлекается экстренная помощь из Румынии, Польши и Словакии, — Минэнерго

В некоторых областях введены отключения.

Потребителей по всей стране просят уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы с 19:00 до 22:00."

Пора піднімати вартість електроенергії в 2-3 рази
Щоб простаки реально економили
Привіт любителям електроопалення :lol: :mrgreen:

П.С.
Або дорога електроенергія,яка є завжди, або будуть давати е/е погодинно. Навіть влітку.
Українська популістична влада боїться приймати правильне рішення, але буде змушена. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:34

  sergey_stasyuk555 написав:
  UA написав:Бровари сьогодні перекрили всі виїзди БТРами. Електричку перекрили.

реально тцк вже на БТР катається? чи це стьоб?
цікаво, оточення та облога міст танками тцк теж будуть?

То не бтр, такщо не сци)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:39

Переказ коштів
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 01:04

  Олежан написав:
  airmax78 написав:це демонстрація відношення.

макс, когда вы уже вернетесь в украину и покажете свое видношення? :mrgreen:

Давайте все ж розрізняти відношення, ставлення та стосунок :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:56

Свято наближається!©)))

  airmax78 написав:Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Свято наближається!© :lol:
То що, вже пакуєте валізи і повертаєтесь в Україну, чи... пожертвуєте своєю квіткою з прихованими плінтусами на потреби ЗСУ?! :lol:

Зробіть свій вибір!© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:13

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Свято наближається!© :lol:
То що, вже пакуєте валізи і повертаєтесь в Україну, чи... пожертвуєте своєю квіткою з прихованими плінтусами на потреби ЗСУ?! :lol:

Зробіть свій вибір!© :mrgreen:

ви думаєте вам щось перепаде?

У меня для вас плохие новости
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:32

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Свято наближається!© :lol:
То що, вже пакуєте валізи і повертаєтесь в Україну, чи... пожертвуєте своєю квіткою з прихованими плінтусами на потреби ЗСУ?! :lol:

Зробіть свій вибір!© :mrgreen:

Макс, людина зі зброєю відповіла за мене :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:29

  UA написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Свято наближається!© :lol:
То що, вже пакуєте валізи і повертаєтесь в Україну, чи... пожертвуєте своєю квіткою з прихованими плінтусами на потреби ЗСУ?! :lol:

Зробіть свій вибір!© :mrgreen:

Макс, людина зі зброєю відповіла за мене :mrgreen:


в мого плитоника з окупованного Лисичанська теж вже живуть)) тільки по той бік.
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Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

зранку на віяр скинули завдання на фасади. через 30 хвилин менеджер вислала рахунок.
в цей самий час дали запрос в варшаву з простим питанням по ДСП. нуль реакції.

наші менеджери з віяру кажуть, варшава - вам не Київ.
я так розумію їм треба паперовий лист писати, відправляти голубом і чекати місяць відповіді
Бетон
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