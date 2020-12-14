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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11764117651176611767
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:47

  Бетон написав:зранку на віяр скинули завдання на фасади. через 30 хвилин менеджер вислала рахунок.
в цей самий час дали запрос в варшаву з простим питанням по ДСП. нуль реакції.

наші менеджери з віяру кажуть, варшава - вам не Київ.
я так розумію їм треба паперовий лист писати, відправляти голубом і чекати місяць відповіді

Пан на польській шпрехає?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:58

  UA написав:
  Бетон написав:зранку на віяр скинули завдання на фасади. через 30 хвилин менеджер вислала рахунок.
в цей самий час дали запрос в варшаву з простим питанням по ДСП. нуль реакції.

наші менеджери з віяру кажуть, варшава - вам не Київ.
я так розумію їм треба паперовий лист писати, відправляти голубом і чекати місяць відповіді

Пан на польській шпрехає?

А на що це впливає? У поляків клієнтоорієнтованість нульова, говори не говори. До речі, роблячи покупки в Україні для будови, паралельно дивлюсь польскі розрібні. В Україні практично все дешевше.
gonchik74
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