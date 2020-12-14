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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:47
Бетон написав:
зранку на віяр скинули завдання на фасади. через 30 хвилин менеджер вислала рахунок.
в цей самий час дали запрос в варшаву з простим питанням по ДСП. нуль реакції.
наші менеджери з віяру кажуть, варшава - вам не Київ.
я так розумію їм треба паперовий лист писати, відправляти голубом і чекати місяць відповіді
Пан на польській шпрехає?
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UA
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:58
UA написав: Бетон написав:
зранку на віяр скинули завдання на фасади. через 30 хвилин менеджер вислала рахунок.
в цей самий час дали запрос в варшаву з простим питанням по ДСП. нуль реакції.
наші менеджери з віяру кажуть, варшава - вам не Київ.
я так розумію їм треба паперовий лист писати, відправляти голубом і чекати місяць відповіді
Пан на польській шпрехає?
А на що це впливає? У поляків клієнтоорієнтованість нульова, говори не говори. До речі, роблячи покупки в Україні для будови, паралельно дивлюсь польскі розрібні. В Україні практично все дешевше.
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gonchik74
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:57
UA написав: Бетон написав:
зранку на віяр скинули завдання на фасади. через 30 хвилин менеджер вислала рахунок.
в цей самий час дали запрос в варшаву з простим питанням по ДСП. нуль реакції.
наші менеджери з віяру кажуть, варшава - вам не Київ.
я так розумію їм треба паперовий лист писати, відправляти голубом і чекати місяць відповіді
Пан на польській шпрехає?
Пан хэв транслатор фром гугл фор польска .
Бат гугл перевів "віяр про" як "вентилятор "
Поймут я думаю😅😅
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Бетон
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:58
gonchik74 написав: UA написав: Бетон написав:
зранку на віяр скинули завдання на фасади. через 30 хвилин менеджер вислала рахунок.
в цей самий час дали запрос в варшаву з простим питанням по ДСП. нуль реакції.
наші менеджери з віяру кажуть, варшава - вам не Київ.
я так розумію їм треба паперовий лист писати, відправляти голубом і чекати місяць відповіді
Пан на польській шпрехає?
А на що це впливає? У поляків клієнтоорієнтованість нульова, говори не говори. До речі, роблячи покупки в Україні для будови, паралельно дивлюсь польскі розрібні. В Україні практично все дешевше.
От де були раніше))
Я ж думав мене там облобизають😅
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Бетон
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:10
Продавал по 39.5.
Щас курс уже 40.15
Нормально.
Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:40
Напад росії і білорусі на Україну
airmax78 написав:
А що ж тепер робити?
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:53
Бетон написав:
Продавал по 39.5.
Щас курс уже 40.15
Нормально.
Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс
иногда ничегонеделание приносит больше денег, чем работа "в поте лица". Парадоксы современного мира. Деньги всего лишь средства расчёта а не инструмент получения прибыли. Кто это не понял встрял рогами в овгз и депозиты. Скажите спасибо, что счета не замораживают. Поэтому даже 8% годовых на аренде может принести больше депозитов под 14-16%.
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vitaliiangel
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