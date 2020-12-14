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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11765117661176711768>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:47

  Бетон написав:зранку на віяр скинули завдання на фасади. через 30 хвилин менеджер вислала рахунок.
в цей самий час дали запрос в варшаву з простим питанням по ДСП. нуль реакції.

наші менеджери з віяру кажуть, варшава - вам не Київ.
я так розумію їм треба паперовий лист писати, відправляти голубом і чекати місяць відповіді

Пан на польській шпрехає?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:58

  UA написав:
  Бетон написав:зранку на віяр скинули завдання на фасади. через 30 хвилин менеджер вислала рахунок.
в цей самий час дали запрос в варшаву з простим питанням по ДСП. нуль реакції.

наші менеджери з віяру кажуть, варшава - вам не Київ.
я так розумію їм треба паперовий лист писати, відправляти голубом і чекати місяць відповіді

Пан на польській шпрехає?

А на що це впливає? У поляків клієнтоорієнтованість нульова, говори не говори. До речі, роблячи покупки в Україні для будови, паралельно дивлюсь польскі розрібні. В Україні практично все дешевше.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:03

  UA написав:
  Успіх написав:
  airmax78 написав:Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Свято наближається!© :lol:
То що, вже пакуєте валізи і повертаєтесь в Україну, чи... пожертвуєте своєю квіткою з прихованими плінтусами на потреби ЗСУ?! :lol:

Зробіть свій вибір!© :mrgreen:

Макс, людина зі зброєю відповіла за мене :mrgreen:

А що ж тепер робити? :|
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:57

  UA написав:
  Бетон написав:зранку на віяр скинули завдання на фасади. через 30 хвилин менеджер вислала рахунок.
в цей самий час дали запрос в варшаву з простим питанням по ДСП. нуль реакції.

наші менеджери з віяру кажуть, варшава - вам не Київ.
я так розумію їм треба паперовий лист писати, відправляти голубом і чекати місяць відповіді

Пан на польській шпрехає?

Пан хэв транслатор фром гугл фор польска .
Бат гугл перевів "віяр про" як "вентилятор "
Поймут я думаю😅😅
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:58

  gonchik74 написав:
  UA написав:
  Бетон написав:зранку на віяр скинули завдання на фасади. через 30 хвилин менеджер вислала рахунок.
в цей самий час дали запрос в варшаву з простим питанням по ДСП. нуль реакції.

наші менеджери з віяру кажуть, варшава - вам не Київ.
я так розумію їм треба паперовий лист писати, відправляти голубом і чекати місяць відповіді

Пан на польській шпрехає?

А на що це впливає? У поляків клієнтоорієнтованість нульова, говори не говори. До речі, роблячи покупки в Україні для будови, паралельно дивлюсь польскі розрібні. В Україні практично все дешевше.

От де були раніше))
Я ж думав мене там облобизають😅
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Продавал по 39.5.
Щас курс уже 40.15

Нормально.
Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:40

  airmax78 написав:А що ж тепер робити?
Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 13:53

  Бетон написав:Продавал по 39.5.
Щас курс уже 40.15

Нормально.
Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс

иногда ничегонеделание приносит больше денег, чем работа "в поте лица". Парадоксы современного мира. Деньги всего лишь средства расчёта, а не инструмент получения прибыли, тем более сбережений.

Кто это не понял ,встрял рогами в овгз и депозиты. Скажите спасибо, что счета не замораживают. Поэтому даже 8% годовых на аренде сейчас предпочтительнее депозитов под 14-16% с перспективой заморозки и выдачи их в 2042 году чеками внешпосылторга. Условная бабушка как сдавала свой хрущ при совке так и сейчас сдаёт. А кто держал деньги "на книжке" может сладко вспоминать те хорошие времена.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:13

vitaliiangel это вы чего пугаете заморозкой счетов?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:16

  Andrey2512 написав:vitaliiangel это вы чего пугаете заморозкой счетов?

ни в коем случае. наоборот говорю хорошо что не замораживают. Перспективы тесно связаны с западной помощью и ситуацией на фронте. За деньгами должна стоять работающая экономика, если таковой нет, остаётся либо заморозить либо гиперинфляция. Каждый решает сам какой актив привлекательнее.
vitaliiangel
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  #<1 ... 11765117661176711768>
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