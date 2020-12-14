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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:45
vitaliiangel написав: Бетон написав:
Продавал по 39.5.
Щас курс уже 40.15
Нормально.
Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс
иногда ничегонеделание приносит больше денег, чем работа "в поте лица". Парадоксы современного мира. Деньги всего лишь средства расчёта, а не инструмент получения прибыли, тем более сбережений.
Кто это не понял ,встрял рогами в овгз и депозиты. Скажите спасибо, что счета не замораживают. Поэтому даже 8% годовых на аренде сейчас предпочтительнее депозитов под 14-16% с перспективой заморозки и выдачи их в 2042 году чеками внешпосылторга. Условная бабушка как сдавала свой хрущ при совке так и сейчас сдаёт. А кто держал деньги "на книжке" может сладко вспоминать те хорошие времена.
овдп до ПА45 до травня 2025 беззбиткові, якщо вище ПА45, то буде пред"ява хотабам оплата боргу перемогою
можна було би вупустити "ухилянтські" ОВДП під 0%, але з поправкою в закон, що володіння лотом (еквівалент 100К UAH) дає відстрочку.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 19 кві, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:47
flyman написав:
овдп до ПА45 беззбиткові, якщо вище ПА45, то буде пред"ява хотабам оплата боргу перемогою
хотаб весь дрожит от страха
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:52
vitaliiangel написав: flyman написав:
овдп до ПА45 беззбиткові, якщо вище ПА45, то буде пред"ява хотабам оплата боргу перемогою
хотаб весь дрожит от страха
Хотаб уже на пузе у мухи танцует: до мая хз сколько, а темп у курса такой что красный светофор на полтосике будет .
Скоро кушать надо будет на 90 дол в месяц. Пиво не входит.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 14:56
Hotab написав:
Скоро кушать надо будет на 90 дол в месяц.
летом листики, трава, осенью грибы. Пиво можно самому сварить. Я где-то читал, если не отбирать еду, голод в Украине невозможен.
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