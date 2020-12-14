Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Продавал по 39.5. Щас курс уже 40.15
Нормально. Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс
иногда ничегонеделание приносит больше денег, чем работа "в поте лица". Парадоксы современного мира. Деньги всего лишь средства расчёта, а не инструмент получения прибыли, тем более сбережений.
Кто это не понял ,встрял рогами в овгз и депозиты. Скажите спасибо, что счета не замораживают. Поэтому даже 8% годовых на аренде сейчас предпочтительнее депозитов под 14-16% с перспективой заморозки и выдачи их в 2042 году чеками внешпосылторга. Условная бабушка как сдавала свой хрущ при совке так и сейчас сдаёт. А кто держал деньги "на книжке" может сладко вспоминать те хорошие времена.
овдп до ПА45 до травня 2025 беззбиткові, якщо вище ПА45, то буде пред"ява хотабам оплата боргу перемогою
можна було би вупустити "ухилянтські" ОВДП під 0%, але з поправкою в закон, що володіння лотом (еквівалент 100К UAH) дає відстрочку.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 19 кві, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.