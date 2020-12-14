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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11765117661176711768
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 17:06

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

поки форумні експерти все ніяк не доповзуть до помиральних ям хтось вигідно купує комерційну нерухомість в центрі Києва

Вишня (колишній власник і засновник Мегамаркета) купив приміщення сбербанка рф на В Васильківській 85-87, 1000 метрів за 2000к$

https://forbes.ua/news/spivvlasnik-trts ... 2024-20667
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:01

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:Продавал по 39.5.
Щас курс уже 40.15

Нормально.
Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс

иногда ничегонеделание приносит больше денег, чем работа "в поте лица". Парадоксы современного мира. Деньги всего лишь средства расчёта, а не инструмент получения прибыли, тем более сбережений.

Кто это не понял ,встрял рогами в овгз и депозиты. Скажите спасибо, что счета не замораживают. Поэтому даже 8% годовых на аренде сейчас предпочтительнее депозитов под 14-16% с перспективой заморозки и выдачи их в 2042 году чеками внешпосылторга. Условная бабушка как сдавала свой хрущ при совке так и сейчас сдаёт. А кто держал деньги "на книжке" может сладко вспоминать те хорошие времена.

тільки при девалах нерухомість в ціні в твердій валюті теж просідає, а оренда в грн. залишається (або обнуляється)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:24

  flyman написав:тільки при девалах нерухомість в ціні в твердій валюті теж просідає, а оренда в грн. залишається (або обнуляється)
недвижимость потом отрастает, в отличии от гривны, которая если упала, то уже навсегда. У нас нет ипотечных пузырей и недвижимость пока ещё недооценена. Что лежит упасть не может.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 20:42

  kingkongovets написав:поки форумні експерти все ніяк не доповзуть до помиральних ям хтось вигідно купує комерційну нерухомість в центрі Києва

Вишня (колишній власник і засновник Мегамаркета) купив приміщення сбербанка рф на В Васильківській 85-87, 1000 метрів за 2000к$

https://forbes.ua/news/spivvlasnik-trts ... 2024-20667

По 2к метр біля костела
Це дорого?
Можна зробити хостел :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:00

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:тільки при девалах нерухомість в ціні в твердій валюті теж просідає, а оренда в грн. залишається (або обнуляється)
недвижимость потом отрастает, в отличии от гривны, которая если упала, то уже навсегда. У нас нет ипотечных пузырей и недвижимость пока ещё недооценена. Что лежит упасть не может.

в нас є демографічна прірва
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 22:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В 2021 році були закінчені перші дві черги реконструкції Арсенальної площі. Наступна черга A Station – це будівлі ліворуч від Микільської брами, колишній капонір київської фортеці, який A Development ревіталізують, додавши до нього функції торгівлі та сфери гостинності. Дві нові будівлі огинатимуть споруду військової комендатури і будуть сполучені з нею скляною конструкцією із функцією променаду. «Міст з’єднуватиме дві частини будівлі та два об’єми: сучасний та історичний. На мінус першому поверсі будуть кафе й бутики з обох боків, а також три рівні підземного паркінгу на 380 машиномісць», – розповів в інтерв'ю The Village девелопер Олексій Баранов. Основним партнером A Development у комплексі стане компанія Fozzy Group, яка планує відкрити тут магазин Le Silpo та низку ресторанних проєктів, каже Баранов. Додає: «Моноліт закінчимо приблизно в першому кварталі 2024 року, скляну конструкцію – у другому кварталі 2024-го, тоді почнемо переговори з орендарями». Ось так виглядає проект третьої черги.
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kingkongovets
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