Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Продавал по 39.5. Щас курс уже 40.15
Нормально. Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс
иногда ничегонеделание приносит больше денег, чем работа "в поте лица". Парадоксы современного мира. Деньги всего лишь средства расчёта, а не инструмент получения прибыли, тем более сбережений.
Кто это не понял ,встрял рогами в овгз и депозиты. Скажите спасибо, что счета не замораживают. Поэтому даже 8% годовых на аренде сейчас предпочтительнее депозитов под 14-16% с перспективой заморозки и выдачи их в 2042 году чеками внешпосылторга. Условная бабушка как сдавала свой хрущ при совке так и сейчас сдаёт. А кто держал деньги "на книжке" может сладко вспоминать те хорошие времена.
тільки при девалах нерухомість в ціні в твердій валюті теж просідає, а оренда в грн. залишається (або обнуляється)
В 2021 році були закінчені перші дві черги реконструкції Арсенальної площі. Наступна черга A Station – це будівлі ліворуч від Микільської брами, колишній капонір київської фортеці, який A Development ревіталізують, додавши до нього функції торгівлі та сфери гостинності. Дві нові будівлі огинатимуть споруду військової комендатури і будуть сполучені з нею скляною конструкцією із функцією променаду. «Міст з’єднуватиме дві частини будівлі та два об’єми: сучасний та історичний. На мінус першому поверсі будуть кафе й бутики з обох боків, а також три рівні підземного паркінгу на 380 машиномісць», – розповів в інтерв'ю The Village девелопер Олексій Баранов. Основним партнером A Development у комплексі стане компанія Fozzy Group, яка планує відкрити тут магазин Le Silpo та низку ресторанних проєктів, каже Баранов. Додає: «Моноліт закінчимо приблизно в першому кварталі 2024 року, скляну конструкцію – у другому кварталі 2024-го, тоді почнемо переговори з орендарями». Ось так виглядає проект третьої черги.