Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 кві, 2024 09:00
Бетон написав:
Продавал по 39.5.
Щас курс уже 40.15
Нормально.
Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс
Ребрами в реберні хоч закусив?)
cherchiltank
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Додано: Суб 20 кві, 2024 09:02
UA написав: kingkongovets написав:
поки форумні експерти все ніяк не доповзуть до помиральних ям хтось вигідно купує комерційну нерухомість в центрі Києва
Вишня (колишній власник і засновник Мегамаркета) купив приміщення сбербанка рф на В Васильківській 85-87, 1000 метрів за 2000к$
https://forbes.ua/news/spivvlasnik-trts ... 2024-20667
По 2к метр біля костела
Це дорого?
Можна зробити хостел
Це дуже дешево, в 2007 таке було по 5 штук думаю
cherchiltank
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