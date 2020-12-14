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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11766117671176811769
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:00

  Бетон написав:Продавал по 39.5.
Щас курс уже 40.15

Нормально.
Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс

Ребрами в реберні хоч закусив?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:02

  UA написав:
  kingkongovets написав:поки форумні експерти все ніяк не доповзуть до помиральних ям хтось вигідно купує комерційну нерухомість в центрі Києва

Вишня (колишній власник і засновник Мегамаркета) купив приміщення сбербанка рф на В Васильківській 85-87, 1000 метрів за 2000к$

https://forbes.ua/news/spivvlasnik-trts ... 2024-20667

По 2к метр біля костела
Це дорого?
Можна зробити хостел :mrgreen:

Це дуже дешево, в 2007 таке було по 5 штук думаю
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:26

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Продавал по 39.5.
Щас курс уже 40.15

Нормально.
Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс

Ребрами в реберні хоч закусив?)

от тебе ті ребра заїли.
ну сходи поїж в кінці кінців, на арсенальну йди, давай карту задоначу. овочі гриль тільки до ребер візьми, бо не дам грошей
Бетон
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