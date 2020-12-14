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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11766117671176811769
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:00

  Бетон написав:Продавал по 39.5.
Щас курс уже 40.15

Нормально.
Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс

Ребрами в реберні хоч закусив?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 09:02

  UA написав:
  kingkongovets написав:поки форумні експерти все ніяк не доповзуть до помиральних ям хтось вигідно купує комерційну нерухомість в центрі Києва

Вишня (колишній власник і засновник Мегамаркета) купив приміщення сбербанка рф на В Васильківській 85-87, 1000 метрів за 2000к$

https://forbes.ua/news/spivvlasnik-trts ... 2024-20667

По 2к метр біля костела
Це дорого?
Можна зробити хостел :mrgreen:

Це дуже дешево, в 2007 таке було по 5 штук думаю
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 10:26

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Продавал по 39.5.
Щас курс уже 40.15

Нормально.
Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс

Ребрами в реберні хоч закусив?)

от тебе ті ребра заїли.
ну сходи поїж в кінці кінців, на арсенальну йди, давай карту задоначу. овочі гриль тільки до ребер візьми, бо не дам грошей
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:По 2к метр біля костела
Це дорого?


це - реальність
і до речі показовий факт - людина з ізраїльським громадянством і багаторічним досвідом в сфері нерухомості інвестує 2 ляма зелені в київський совкошлачок 50+ річної давності
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:29

  kingkongovets написав:
UA написав:По 2к метр біля костела
Це дорого?


це - реальність
і до речі показовий факт - людина з ізраїльським громадянством і багаторічним досвідом в сфері нерухомості інвестує 2 ляма зелені в київський совкошлачок 50+ річної давності

Це не совкошлачок, до того ж комерційна нерухомість це не пʼятий поверх хрущівки)
Ну а в Ізраїлі стільки може коштувати пятикімнатна квартира в центрі)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 11:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Це не совкошлачок


та ти шо - а що ж це?)
я виріс в будинку навпроти і памʼятаю його ще з початку 70х, там раніше була кулінарія, а потім кафе - то що ж це як не «трухлявий совкошлачок», над яким так полюбляють глузувати шанувальники модних мопів?)
цей будинок побудований в середині 60х і по суті це тей самий хрущ, тільки девʼятиповерховий і з ліфтом
kingkongovets
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