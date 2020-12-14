Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 кві, 2024 09:00
Бетон написав:
Продавал по 39.5.
Щас курс уже 40.15
Нормально.
Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс
Ребрами в реберні хоч закусив?)
cherchiltank
Повідомлень: 1378
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 кві, 2024 09:02
UA написав: kingkongovets написав:
поки форумні експерти все ніяк не доповзуть до помиральних ям хтось вигідно купує комерційну нерухомість в центрі Києва
Вишня (колишній власник і засновник Мегамаркета) купив приміщення сбербанка рф на В Васильківській 85-87, 1000 метрів за 2000к$
https://forbes.ua/news/spivvlasnik-trts ... 2024-20667
По 2к метр біля костела
Це дорого?
Можна зробити хостел
Це дуже дешево, в 2007 таке було по 5 штук думаю
cherchiltank
Повідомлень: 1378
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 кві, 2024 10:26
cherchiltank написав: Бетон написав:
Продавал по 39.5.
Щас курс уже 40.15
Нормально.
Как будто выпил 5 ящиков Джек дэниелс без Джек дэниелс
Ребрами в реберні хоч закусив?)
от тебе ті ребра заїли.
ну сходи поїж в кінці кінців, на арсенальну йди, давай карту задоначу. овочі гриль тільки до ребер візьми, бо не дам грошей
Бетон
Повідомлень: 2474
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 кві, 2024 11:01
UA написав:По 2к метр біля костела Це дорого?
це - реальність
і до речі показовий факт - людина з ізраїльським громадянством і багаторічним досвідом в сфері нерухомості інвестує 2 ляма зелені в київський совкошлачок 50+ річної давності
kingkongovets
Повідомлень: 11151
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2618 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 20 кві, 2024 11:29
kingkongovets написав: UA написав:По 2к метр біля костела Це дорого?
це - реальність
і до речі показовий факт - людина з ізраїльським громадянством і багаторічним досвідом в сфері нерухомості інвестує 2 ляма зелені в київський совкошлачок 50+ річної давності
Це не совкошлачок, до того ж комерційна нерухомість це не пʼятий поверх хрущівки)
Ну а в Ізраїлі стільки може коштувати пятикімнатна квартира в центрі)
cherchiltank
Повідомлень: 1378
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 кві, 2024 11:51
cherchiltank написав:Це не совкошлачок
та ти шо - а що ж це?)
я виріс в будинку навпроти і памʼятаю його ще з початку 70х, там раніше була кулінарія, а потім кафе - то що ж це як не «трухлявий совкошлачок», над яким так полюбляють глузувати шанувальники модних мопів?)
цей будинок побудований в середині 60х і по суті це той самий хрущ, тільки девʼятиповерховий і з ліфтом
kingkongovets
Повідомлень: 11151
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2618 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 20 кві, 2024 13:35
kingkongovets написав: cherchiltank написав:Це не совкошлачок
та ти шо - а що ж це?)
я виріс в будинку навпроти і памʼятаю його ще з початку 70х, там раніше була кулінарія, а потім кафе - то що ж це як не «трухлявий совкошлачок», над яким так полюбляють глузувати шанувальники модних мопів?)
цей будинок побудований в середині 60х і по суті це той самий хрущ, тільки девʼятиповерховий і з ліфтом
Ти ж виріс на Лісовому масиві, за твоєю попередньою легендою???
Frant
Повідомлень: 23830
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2536 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 кві, 2024 13:43
Frant написав:
ти ж виріс на Лісовому масиві, за твоєю попередньою легендою???
он потом переехал на палац Украина потому что было далеко ездить в бассейн.
vitaliiangel
Повідомлень: 23095
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3339 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 20 кві, 2024 13:55
vitaliiangel написав: Frant написав:
ти ж виріс на Лісовому масиві, за твоєю попередньою легендою???
он потом переехал на палац Украина потому что было далеко ездить в бассейн.
Десь там є особняк, де за вказівкою мого прапрадіда, графа Клейнміхеля, на конюшні слуги пороли різками прапрадіда ККЦ. Простого селюка, За гордість, чванство і небажання добросовісно працювати.
Frant
Повідомлень: 23830
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2536 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 кві, 2024 14:30
Бетон от тебе ті ребра заїли. ну сходи поїж в кінці кінців, на арсенальну йди, давай карту задоначу. овочі гриль тільки до ребер візьми, бо не дам грошей
А так можна?
Обіцяю 2 овочів навіть!
Hotab
Повідомлень: 11958
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2213 раз.
Профіль
1
2
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
24759
16542850
1347
5433008
Сер 20 гру, 2023 15:46 Frant
3
42960
Пон 11 жов, 2021 18:05 _Klim