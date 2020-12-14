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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11767117681176911770
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Васильківська 85-87
таки типовий "совкошлачок" 60-х, похідна від хрущівки 438 серії, навіть не спецпроект, які в 60-х теж не далеко пішли
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 18:59

  Hotab написав:Бетон


от тебе ті ребра заїли.
ну сходи поїж в кінці кінців, на арсенальну йди, давай карту задоначу. овочі гриль тільки до ребер візьми, бо не дам грошей


А так можна?
Обіцяю 2 овочів навіть!

Давайте я піду замість вас двох, а вам напишу, смачно було чи ні?
Головне це пища для ума))
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 19:21

  Бетон написав:Головне це пища для ума))
для ума Гинкго Билоба
Может быть рекомендована для улучшения мозгового кровообращения, памяти, концентрации внимания. Перед употреблением рекомендуется консультация врача. Не содержит ароматизаторов, красителей, консервантов. Не является лекарственным средством.
https://tabletki.ua/%D0%93%D0%B8%D0%BD% ... 0/1038517/
vitaliiangel
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  #<1 ... 11767117681176911770
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