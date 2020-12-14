В Васильківська 85-87
таки типовий "совкошлачок" 60-х, похідна від хрущівки 438 серії, навіть не спецпроект, які в 60-х теж не далеко пішли
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 кві, 2024 18:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В Васильківська 85-87
таки типовий "совкошлачок" 60-х, похідна від хрущівки 438 серії, навіть не спецпроект, які в 60-х теж не далеко пішли
Додано: Суб 20 кві, 2024 18:59
Додано: Суб 20 кві, 2024 19:21
для ума Гинкго Билоба
Может быть рекомендована для улучшения мозгового кровообращения, памяти, концентрации внимания. Перед употреблением рекомендуется консультация врача. Не содержит ароматизаторов, красителей, консервантов. Не является лекарственным средством.
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