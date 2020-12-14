Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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це - реальність і до речі показовий факт - людина з ізраїльським громадянством і багаторічним досвідом в сфері нерухомості інвестує 2 ляма зелені в київський совкошлачок 50+ річної давності
1. Якби не ізраїльський паспорт, він би не приїхав в Київ. 2. Якщо в нього портфель активів на 100 000 000 доларів чому не ризикнути? ПС В 2008, був присутній як керівники підрозділів іноземного банку в Україні (іноземці) ухвалили рішення видати, та видали кредит структурі А. Войцехівського.