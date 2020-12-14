kingkongovets написав:
UA написав:1. Якби не ізраїльський паспорт, він би не приїхав в Київ.
2. Якщо в нього портфель активів на 100 000 000 доларів чому не ризикнути?
у кожного є вагон своїх «якби» і «якщо», але факт купівлі 1000 метрів в двох рівнях за 2 ляма в 50+річному шлачку залишається фактом
Ціна свідчить про чіткий дешевій.
Стосовно оцінки події:
після зіткнення з айсбергом, оркестр Титаніка ще 20 хв грав марші.
Кржн має величезну інерцію, проте з 2008 року тенденція одна - падіння і здешевлення. Звісно, бувають періоди невеликих тимчасових відкатів, проте потім все знову вниз.
ККЦ,перестань тушити ахінею про корінних куян.
Все київське будівництво, вся наука завжди комплектувалась кадрами з провінції
Корінні куяни - йшли працювати в театри і чиновниками і в торгівлю