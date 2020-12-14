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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11767117681176911770
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 08:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:1. Якби не ізраїльський паспорт, він би не приїхав в Київ.
2. Якщо в нього портфель активів на 100 000 000 доларів чому не ризикнути?
у кожного є вагон своїх «якби» і «якщо», але факт купівлі 1000 метрів в двох рівнях за 2 ляма в 50+річному шлачку залишається фактом
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:40

  kingkongovets написав:
UA написав:1. Якби не ізраїльський паспорт, він би не приїхав в Київ.
2. Якщо в нього портфель активів на 100 000 000 доларів чому не ризикнути?
у кожного є вагон своїх «якби» і «якщо», але факт купівлі 1000 метрів в двох рівнях за 2 ляма в 50+річному шлачку залишається фактом

Ціна свідчить про чіткий дешевій.
Стосовно оцінки події:
після зіткнення з айсбергом, оркестр Титаніка ще 20 хв грав марші.
Кржн має величезну інерцію, проте з 2008 року тенденція одна - падіння і здешевлення. Звісно, бувають періоди невеликих тимчасових відкатів, проте потім все знову вниз. :mrgreen: :mrgreen:

ККЦ,перестань тушити ахінею про корінних куян.
Все київське будівництво, вся наука завжди комплектувалась кадрами з провінції
Корінні куяни - йшли працювати в театри і чиновниками і в торгівлю :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

шо скиглики, зрада відміняється, ріст намічається?
бабло насипали, гуляєм
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 09:53

  Бетон написав:шо скиглики, зрада відміняється, ріст намічається?
бабло насипали, гуляєм

Тобі повістка прийшла?
В реберні вручили чи у відділі продажів новобуду?

Зростання цін вже сниться дауншвейгерам)))) :mrgreen: :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:14

  Frant написав:
  Бетон написав:шо скиглики, зрада відміняється, ріст намічається?
бабло насипали, гуляєм

Тобі повістка прийшла?
:

Ні. Це істерика. Продав Варшавський, тепер боїться що буде ріст. :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 10:56

  Hotab написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:шо скиглики, зрада відміняється, ріст намічається?
бабло насипали, гуляєм

Тобі повістка прийшла?
:

Ні. Це істерика. Продав Варшавський, тепер боїться що буде ріст. :D

так, ти не військовий, не психолог)). хто ж ти воїн? :lol:

в мене ще є квартири в варшавському. я ж писав недавно, що краску купив в тікуріла
Бетон
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