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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 кві, 2024 08:34
UA написав:1. Якби не ізраїльський паспорт, він би не приїхав в Київ.
2. Якщо в нього портфель активів на 100 000 000 доларів чому не ризикнути?
у кожного є вагон своїх «якби» і «якщо», але факт купівлі 1000 метрів в двох рівнях за 2 ляма в 50+річному шлачку залишається фактом
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kingkongovets
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:40
kingkongovets написав:
UA написав:1. Якби не ізраїльський паспорт, він би не приїхав в Київ.
2. Якщо в нього портфель активів на 100 000 000 доларів чому не ризикнути?
у кожного є вагон своїх «якби» і «якщо», але факт купівлі 1000 метрів в двох рівнях за 2 ляма в 50+річному шлачку залишається фактом
Ціна свідчить про чіткий дешевій.
Стосовно оцінки події:
після зіткнення з айсбергом, оркестр Титаніка ще 20 хв грав марші.
Кржн має величезну інерцію, проте з 2008 року тенденція одна - падіння і здешевлення. Звісно, бувають періоди невеликих тимчасових відкатів, проте потім все знову вниз.
ККЦ,перестань тушити ахінею про корінних куян.
Все київське будівництво, вся наука завжди комплектувалась кадрами з провінції
Корінні куяни - йшли працювати в театри і чиновниками і в торгівлю
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Frant
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:52
шо скиглики, зрада відміняється, ріст намічається?
бабло насипали, гуляєм
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Бетон
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Додано: Нед 21 кві, 2024 09:53
Бетон написав:
шо скиглики, зрада відміняється, ріст намічається?
бабло насипали, гуляєм
Тобі повістка прийшла?
В реберні вручили чи у відділі продажів новобуду?
Зростання цін вже сниться дауншвейгерам))))
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:14
Frant написав: Бетон написав:
шо скиглики, зрада відміняється, ріст намічається?
бабло насипали, гуляєм
Тобі повістка прийшла?
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Ні. Це істерика. Продав Варшавський, тепер боїться що буде ріст.
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Hotab
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Додано: Нед 21 кві, 2024 10:56
Hotab написав: Frant написав: Бетон написав:
шо скиглики, зрада відміняється, ріст намічається?
бабло насипали, гуляєм
Тобі повістка прийшла?
:
Ні. Це істерика. Продав Варшавський, тепер боїться що буде ріст.
так, ти не військовий, не психолог)). хто ж ти воїн?
в мене ще є квартири в варшавському. я ж писав недавно, що краску купив в тікуріла
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Бетон
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