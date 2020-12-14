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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 кві, 2024 13:53
vitaliiangel написав: Frant написав:
Він з Польщі пише.
В Польше уже весна. да Франт?
Знову ти забула (забув) прийняти таблетку від безпам'ятства?
Ти вважаєш, що в Польщі зима? Чи осінь?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:54
Frant написав:
Ти вважаєш, що в Польщі зима? Чи осінь?
мне важно твоё мнение.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:58
В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 14:06
Бетон написав:
В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-лиКуда очередь занимать
?
в ТЦК
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