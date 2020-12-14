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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11768117691177011771
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:53

  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Він з Польщі пише.
В Польше уже весна. да Франт?

Знову ти забула (забув) прийняти таблетку від безпам'ятства?
Ти вважаєш, що в Польщі зима? Чи осінь? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:54

  Frant написав:Ти вважаєш, що в Польщі зима? Чи осінь?
мне важно твоё мнение.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 13:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:06

  Бетон написав:В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?

в ТЦК :lol:
Shaman
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  #<1 ... 11768117691177011771
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