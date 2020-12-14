Знову ти забула (забув) прийняти таблетку від безпам'ятства?
Ти вважаєш, що в Польщі зима? Чи осінь?
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Додано: Нед 21 кві, 2024 13:53
Додано: Нед 21 кві, 2024 13:54
Додано: Нед 21 кві, 2024 13:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?
Додано: Нед 21 кві, 2024 14:06
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