RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11767117681176911770
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 14:41

  Бетон написав:В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?

Эка вас батенька в крайности кидает))
То завтра конец света, то все в эпике тарятся, и явно не ластами через тису
Hotab
 
Повідомлень: 11988
З нами з: 15.02.09
Подякував: 363 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 16:39

  Hotab написав:
  Бетон написав:В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?

Эка вас батенька в крайности кидает))
То завтра конец света, то все в эпике тарятся, и явно не ластами через тису

работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести.
всё, приехали.
в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 18:22

  Бетон написав:В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.

Прикинь, Бетон, в Нико тоже сегодня в Эпике вся парковка занята была, еле проехали.

  Бетон написав:работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести. всё, приехали.
в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать

И я удивляюсь. В Нико строители то там, то сям, что-то делают. У нас в подъезде сейчас, например, откосы делают на всех этажах (окна поменяли в начале года). Прифронтовой город. Людям прилетает, а они все равно делают ремонты, покупают новую мебель, бытовую технику.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1187 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 18:53

  fler написав:
  Бетон написав:В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.

Прикинь, Бетон, в Нико тоже сегодня в Эпике вся парковка занята была, еле проехали.

  Бетон написав:работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести. всё, приехали.
в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать

И я удивляюсь. В Нико строители то там, то сям, что-то делают. У нас в подъезде сейчас, например, откосы делают на всех этажах (окна поменяли в начале года). Прифронтовой город. Людям прилетает, а они все равно делают ремонты, покупают новую мебель, бытовую технику.

Люди в Харкові рестики відкривають. В нових локаціях. Сотку в ремонт залу, а де ще кухня, тощо.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 716
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 19:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франт, ответьте им что-то. У меня аргументы кончились😅
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:06

  Бетон написав:Франт, ответьте им что-то. У меня аргументы кончились😅

Який сенс?
Все одно модератори потруть.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23829
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1660 раз.
Подякували: 2536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 кві, 2024 20:19

  Бетон написав:работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести.
всё, приехали.

Так і є.
Майстри поховалися від ТЦК по норам
  Бетон написав:в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать

ТЦК заблокувало київській метрополітен, а на авто можна вільно пересуватися всередині міста.
Люди їздять, скуповуються... поки їх не позбавили права управляння транспортними засобами.
Ну і військові доходи.
Ремонти мають можливість робити ті родини, які до війни жили від зарплати до зарплати.
UA
 
Повідомлень: 8136
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1820 раз.
Подякували: 2223 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11767117681176911770
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2475, 2476, 2477
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24760 16543937
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2024 20:12
барабашов
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5433043
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 43110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11834)
21.04.2024 20:19
Ринок ОВДП (6065)
21.04.2024 19:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.