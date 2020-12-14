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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 кві, 2024 14:41
Бетон написав:
В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?
Эка вас батенька в крайности кидает))
То завтра конец света, то все в эпике тарятся, и явно не ластами через тису
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Hotab
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Додано: Нед 21 кві, 2024 16:39
Hotab написав: Бетон написав:
В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?
Эка вас батенька в крайности кидает))
То завтра конец света, то все в эпике тарятся, и явно не ластами через тису
работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести.
всё, приехали.
в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать
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Бетон
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Додано: Нед 21 кві, 2024 18:22
Бетон написав:
В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Прикинь, Бетон, в Нико тоже сегодня в Эпике вся парковка занята была, еле проехали.
Бетон написав:
работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести. всё, приехали.
в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать
И я удивляюсь. В Нико строители то там, то сям, что-то делают. У нас в подъезде сейчас, например, откосы делают на всех этажах (окна поменяли в начале года). Прифронтовой город. Людям прилетает, а они все равно делают ремонты, покупают новую мебель, бытовую технику.
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fler
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Додано: Нед 21 кві, 2024 18:53
fler написав: Бетон написав:
В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Прикинь, Бетон, в Нико тоже сегодня в Эпике вся парковка занята была, еле проехали.
Бетон написав:
работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести. всё, приехали.
в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать
И я удивляюсь. В Нико строители то там, то сям, что-то делают. У нас в подъезде сейчас, например, откосы делают на всех этажах (окна поменяли в начале года). Прифронтовой город. Людям прилетает, а они все равно делают ремонты, покупают новую мебель, бытовую технику.
Люди в Харкові рестики відкривають. В нових локаціях. Сотку в ремонт залу, а де ще кухня, тощо.
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gonchik74
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Додано: Нед 21 кві, 2024 19:39
Франт, ответьте им что-то. У меня аргументы кончились😅
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Бетон
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:06
Бетон написав:
Франт, ответьте им что-то. У меня аргументы кончились😅
Який сенс?
Все одно модератори потруть.
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Frant
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:19
Бетон написав:
работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести.
всё, приехали.
Так і є.
Майстри поховалися від ТЦК по норам
Бетон написав:
в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать
ТЦК заблокувало київській метрополітен, а на авто можна вільно пересуватися всередині міста.
Люди їздять, скуповуються... поки їх не позбавили права управляння транспортними засобами.
Ну і військові доходи.
Ремонти мають можливість робити ті родини, які до війни жили від зарплати до зарплати.
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Додано: Нед 21 кві, 2024 20:55
Бетон написав: Hotab написав: Бетон написав:
В республику очередь машин.
В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.
Вам всем денег насыпали тоже, что-ли
Куда очередь занимать?
Эка вас батенька в крайности кидает))
То завтра конец света, то все в эпике тарятся, и явно не ластами через тису
работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести.
всё, приехали.
в тоже время магазины ломятся машинами.
как это интерпретировать
різні сорти: кому діаманти дрібні, а в кого юшка не густа
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Додано: Нед 21 кві, 2024 21:33
Frant написав: Бетон написав:
Франт, ответьте им что-то. У меня аргументы кончились😅
Який сенс?
Все одно модератори потруть.
мы успеваем тебя читать. ты лучший.
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