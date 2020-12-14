Додано: Нед 21 кві, 2024 18:22

Бетон написав: В республику очередь машин.

В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.

В республику очередь машин.В эпицентре на кишталевой нет мест в паркинге.

Бетон написав: работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести. всё, приехали.

в тоже время магазины ломятся машинами.

как это интерпретировать работа встала. строители боятся ехать в город. сделки по квартирам отменяются. и прочие прелести. всё, приехали.в тоже время магазины ломятся машинами.как это интерпретировать

Прикинь, Бетон, в Нико тоже сегодня в Эпике вся парковка занята была, еле проехали.И я удивляюсь. В Нико строители то там, то сям, что-то делают. У нас в подъезде сейчас, например, откосы делают на всех этажах (окна поменяли в начале года). Прифронтовой город. Людям прилетает, а они все равно делают ремонты, покупают новую мебель, бытовую технику.