|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 13:30
vitaliiangel написав: Sidus написав:
Все очень просто: люди утилизируют свободную гривну в условиях неминучей девальвации, ну и ремонт - традиционный способ вложить сбережения
ещё проще, ремонты дорожают каждый день в у.е. лучше сделать сегодня па500 чем завтра па800
Угу-угу. Сам ремонт по поточних цінах відбивається орендою за 6-9 років. Ну але кешфло ,типу, ну і статус лендлорда)))
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 718
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 13:52
gonchik74 написав: vitaliiangel написав: Sidus написав:
Все очень просто: люди утилизируют свободную гривну в условиях неминучей девальвации, ну и ремонт - традиционный способ вложить сбережения
ещё проще, ремонты дорожают каждый день в у.е. лучше сделать сегодня па500 чем завтра па800
Угу-угу. Сам ремонт по поточних цінах відбивається орендою за 6-9 років. Ну але кешфло ,типу, ну і статус лендлорда)))
та какой статус. а куда припарковать 80-150куе с доходносью 7-8% без девальвационных рисков и рисков блокировки/моратория?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23108
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3339 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 22 кві, 2024 14:11
Sidus написав:
люди утилизируют свободную гривну в условиях неминучей девальвации, ну и ремонт - традиционный способ вложить сбережения
Это просто переселенцы, которым отменили выплаты, успели адаптироваться и покупают жильё, делают ремонты.
Честно говоря сюр какой-то... Люди интерьер обсуждают на равне с возможностью повторного наступления на Киев или же очередного массированного ракетного удара.
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 кві, 2024 14:56
Andrey2512 написав:
Честно говоря сюр какой-то... Люди интерьер обсуждают на равне с возможностью повторного наступления на Киев или же очередного массированного ракетного удара.
а если война на 10 лет жить без квартиры или без ремонта с мыслью о ракетных ударах? так это крыша поедет.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23108
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3339 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24760
|16544442
|
|
|1347
|5433066
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|43240
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|