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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 22 кві, 2024 13:30
vitaliiangel написав: Sidus написав:
Все очень просто: люди утилизируют свободную гривну в условиях неминучей девальвации, ну и ремонт - традиционный способ вложить сбережения
ещё проще, ремонты дорожают каждый день в у.е. лучше сделать сегодня па500 чем завтра па800
Угу-угу. Сам ремонт по поточних цінах відбивається орендою за 6-9 років. Ну але кешфло ,типу, ну і статус лендлорда)))
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Додано: Пон 22 кві, 2024 13:52
gonchik74 написав: vitaliiangel написав: Sidus написав:
Все очень просто: люди утилизируют свободную гривну в условиях неминучей девальвации, ну и ремонт - традиционный способ вложить сбережения
ещё проще, ремонты дорожают каждый день в у.е. лучше сделать сегодня па500 чем завтра па800
Угу-угу. Сам ремонт по поточних цінах відбивається орендою за 6-9 років. Ну але кешфло ,типу, ну і статус лендлорда)))
та какой статус. а куда припарковать 80-150куе с доходносью 7-8% без девальвационных рисков и рисков блокировки/моратория?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 14:11
Sidus написав:
люди утилизируют свободную гривну в условиях неминучей девальвации, ну и ремонт - традиционный способ вложить сбережения
Это просто переселенцы, которым отменили выплаты, успели адаптироваться и покупают жильё, делают ремонты.
Честно говоря сюр какой-то... Люди интерьер обсуждают на равне с возможностью повторного наступления на Киев или же очередного массированного ракетного удара.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 14:56
Andrey2512 написав:
Честно говоря сюр какой-то... Люди интерьер обсуждают на равне с возможностью повторного наступления на Киев или же очередного массированного ракетного удара.
а если война на 10 лет жить без квартиры или без ремонта с мыслью о ракетных ударах? так это крыша поедет.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 15:12
vitaliiangel написав: Andrey2512 написав:
Честно говоря сюр какой-то... Люди интерьер обсуждают на равне с возможностью повторного наступления на Киев или же очередного массированного ракетного удара.
а если война на 10 лет жить без квартиры или без ремонта с мыслью о ракетных ударах? так это крыша поедет.
Как-то не вяжется с твоими же тезисами, что у нас нет денег на войну даже на этот год. И оружия тоже, ведь помощь (была) максимум
до лета 23 года.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 15:34
vitaliiangel написав:
Угу-угу. Сам ремонт по поточних цінах відбивається орендою за 6-9 років. Ну але кешфло ,типу, ну і статус лендлорда)))
Еконм з ремонтом та майже радянському стані різниця в ціні оренди 20%
Тобто капітальний ремонт совкошлака не має економічного сенсу.
Справжня елитка просто стоїть нікому не потрібна.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 16:12
UA написав: vitaliiangel написав:
Угу-угу. Сам ремонт по поточних цінах відбивається орендою за 6-9 років. Ну але кешфло ,типу, ну і статус лендлорда)))
Еконм з ремонтом та майже радянському стані різниця в ціні оренди 20%.
Навіть менше, 10-15%
Немає жодного сенсу робити ремонт.
До речі,курс долара вже 40!
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Додано: Пон 22 кві, 2024 16:46
UA написав: vitaliiangel написав:
Угу-угу. Сам ремонт по поточних цінах відбивається орендою за 6-9 років. Ну але кешфло ,типу, ну і статус лендлорда)))
Еконм з ремонтом та майже радянському стані різниця в ціні оренди 20%
Тобто капітальний ремонт совкошлака не має економічного сенсу.
Справжня елитка просто стоїть нікому не потрібна.
так долго не будет. у "добрых" арендаторов ремонт с техникой подизносятся, начнут обновляться и окуеют от цен. А жить на мусорке арендатор не сильно и готов, квартиры с ремонтами будут улетать как пирожки. Особенно 1е этажи и дома с газом.
У меня есть кейс но не с Киева, городок где навалом квартир в состоянии 90х-2000х (от 5 тыс ) люди закинули фото квартиры с ремонтом в вайбер группу переселенцев. Сдали за 12 с 1го же просмотра и потом их еще несколько дней долбили желающие посмотреть.
На бумаге получается сдавать хрущ без ремонта выгоднее, по факту вас сначала задолбают "вот тут отвалилось, вот там что-то не работает", даже если всё устраните, всё равно съедут. И так по кругу. Текущие ремонты сожрут всю мнимую выгоду. Тот же ремонт "в кредит" но с более низкой ставкой аренды.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 22 кві, 2024 17:02, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Пон 22 кві, 2024 16:50
Аренда это не бизнес, а только средство сохранения.
Он не имеет никакого развития. На аренде вас ждёт тупик и конец.
Ну какой бизнес план? Купил квартиру за 120 куе и ждёшь ещё 10 лет, чтобы купить вторую?
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Додано: Пон 22 кві, 2024 16:52
Бетон написав:
Аренда это не бизнес, а только средство сохранения.
Он не имеет никакого развития. На аренде вас ждёт тупик и конец.
Ну какой бизнес план? Купил квартиру за 120 куе и ждёшь ещё 10 лет, чтобы купить вторую?
При наявності 1 орендної квартири - як мінімум 15-20 років.
Бетон, ти зовсім слабкий в арифметмці!
Тобі треба в міністри йти, чи в депутати .
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